Ани Салич: Това е голяма измама, която може да навреди на хората, така че апелирам: "Не купувайте!
Автор: Екип Plovdiv24.bg 08:56Коментари (0)1706
©
Поредна измама с лицe на NOVA. В мрежата се разпространява фалшиво видео, в което Ани Салич рекламира хранителен режим. За клипа е използвана технологията deepfake, съвместно с изкуствен интелект.

"Това всъщност е голяма измама, която е навредила или може да навреди на хората, така че апелирам: "Не купувайте!", заяви Ани Салич.

Интервюто, в което водещата на "Новините" говори за диети и отслабване, е поредният пример за т.нар. deepfake. За основа на измамата е използвано интервюто на Ани Салич в подкаста на NOVA. Темата на разговора не е за хранителни режими.

“Много често ми се случва, когато се кача в такси, да ми казват: "О, Ани Салич, аз израснах с Вас", се казва в истинското интервю.

Попадне ли веднъж в интернет пространството, фалшиво видео може да остане завинаги там.

"Подадохме сигнал към Мeta, свалиха рекламата и тя отново съществува.  Тук е ролята на държавата. Ако тя не може да пребори едни престъпници, които си сядат на компютъра и си правят днес едни десет хиляди, то какво да очакваме?", допълни водещата.

За създаването на подобни клипове, киберекспертите са категорични:

"Супер лесно е. И дете може да го направи."

По думите им, начинът за проследяване кой стои зад подобни страници, е почти невъзможен.

"Нищо не се изтрива от интернет. Може да се докладва на Facebook , за да бъде свалено, както има доста свалени видеа и реклами за неетични практики. Опитват се, платформите да се борят с това, но махнат едно видео и се появяват десет на негово място", обясни експертът по киберсигурност Симеон Нгуен.

У нас обаче в закона липсва регламент за защитата на личността в мрежата.

"Когато се създаде едно такова видео, независимо дали с и без помощта на изкуствен интелект, нашият Наказателен кодекс не е предвидил състав на такова престъпление. Знаете, че НПК е стар, не е съобразен с новите реалности, не е съобразен с новите възможности за събиране на електронни доказателства", посочи следователят в завеждащ отдел "Киберпрестъпления" в НСлС Светослав Василев.

Използването на журналисти за реклами трябва да е сигнална лампа за фалшиво съдържание.

"Никой журналист, който работи в новини, не би трябвало и не може да продава такива хапчета, или да прави реклама на каквото и да било", каза Ани Салич.

През последните години deepfake технологията се подобрява, като генерираните образи все повече започват да приличат на реалните.







