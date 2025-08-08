ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Ани Салич: Това е голяма измама, която може да навреди на хората, така че апелирам: "Не купувайте!
"Това всъщност е голяма измама, която е навредила или може да навреди на хората, така че апелирам: "Не купувайте!", заяви Ани Салич.
Интервюто, в което водещата на "Новините" говори за диети и отслабване, е поредният пример за т.нар. deepfake. За основа на измамата е използвано интервюто на Ани Салич в подкаста на NOVA. Темата на разговора не е за хранителни режими.
“Много често ми се случва, когато се кача в такси, да ми казват: "О, Ани Салич, аз израснах с Вас", се казва в истинското интервю.
Попадне ли веднъж в интернет пространството, фалшиво видео може да остане завинаги там.
"Подадохме сигнал към Мeta, свалиха рекламата и тя отново съществува. Тук е ролята на държавата. Ако тя не може да пребори едни престъпници, които си сядат на компютъра и си правят днес едни десет хиляди, то какво да очакваме?", допълни водещата.
За създаването на подобни клипове, киберекспертите са категорични:
"Супер лесно е. И дете може да го направи."
По думите им, начинът за проследяване кой стои зад подобни страници, е почти невъзможен.
"Нищо не се изтрива от интернет. Може да се докладва на Facebook , за да бъде свалено, както има доста свалени видеа и реклами за неетични практики. Опитват се, платформите да се борят с това, но махнат едно видео и се появяват десет на негово място", обясни експертът по киберсигурност Симеон Нгуен.
У нас обаче в закона липсва регламент за защитата на личността в мрежата.
"Когато се създаде едно такова видео, независимо дали с и без помощта на изкуствен интелект, нашият Наказателен кодекс не е предвидил състав на такова престъпление. Знаете, че НПК е стар, не е съобразен с новите реалности, не е съобразен с новите възможности за събиране на електронни доказателства", посочи следователят в завеждащ отдел "Киберпрестъпления" в НСлС Светослав Василев.
Използването на журналисти за реклами трябва да е сигнална лампа за фалшиво съдържание.
"Никой журналист, който работи в новини, не би трябвало и не може да продава такива хапчета, или да прави реклама на каквото и да било", каза Ани Салич.
През последните години deepfake технологията се подобрява, като генерираните образи все повече започват да приличат на реалните.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Разбира криптоферма в селски имот
09:59 / 08.08.2025
Финансов експерт: В момента се купуват апартаменти с пари в саков...
09:34 / 08.08.2025
Шофьор получи 3 фиша за едно и също нарушение?
08:42 / 08.08.2025
Казусът "най-ниска цена" засяга негативно и потребителите
08:50 / 08.08.2025
Цените на всички стоки и услуги трябва да са изписани и в лева, и...
08:43 / 08.08.2025
Празник е! Не бива да започваме дела със зли намерения
08:43 / 08.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Юлияна Дончева: Мълчах, мълчах, мълчах... но вече не мога
09:27 / 07.08.2025
Хампарцумян: Който е купувал жилища с цел инвестиция, поема риск
17:18 / 06.08.2025
Койна Русева: Сърцето ме боли. Душата ме боли
09:07 / 07.08.2025
Тя отново би всякакви рекорди
09:31 / 06.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS