Андрей Чобанов: Имаме най-много болници на процент население, няма как да отделим качествен ресурс

"Чух, че специализирани органи днес са влезли в Несебър и се надявам да открият виновните за всичко, което се е случвало през годините. Действително не е от вчера и това не е единственото място с презастрояване. Би следвало да се спре това нещо - всички произволия и да се вземат мерки", заяви депутатът от "Има такъв народ" проф. Андрей Чорбанов.







Общината трябва да реши проблема с боклука



По думите му отговорността за кризата с боклука в София трябва да бъде на кмета.



"Васил Терзиев едва ли ще иска да се намесва законодателят в прерогативи на кмета. Би следвало всички участващи в управлението на общината, да сплотят сили и да се справят с проблема с боклука", допълни проф. Чорбанов за Bulgaria ON AIR.



Няма как да отделим ресурс за всички болници



Цялата здравна система трябва да бъде финансирана по-добре, категоричен е гостът.



"Предлагаме фиксирани минимални ставки за нощен труд, но важното е колективният трудов договор да сключи рамката, с която да получават заслужено възнаграждение. При всички случаи няма да бъде 150%. Това значи категорично вдигане на всички възнаграждения по веригата. Здравната система няма да го издържи в този момент. Имаме най-висок процент болници на процент население, което значи, че няма как да отделим качествен ресурс", изтъкна той.



Според него в здравната система работят голям брой специалисти и системата се крепи на всички тях.



"Една начална заплата от 3500 лв. ще постави специализанта в позицията, в която ще получава повече от обучаващия лекар. Дори да се намерят пари и да ги има в Здравната каса, проблем е как ще бъдат дадени. Няколко асоциации обявиха, че веднага ще обжалват. Проблем е монополът на една каса", коментира проф. Чорбанов.