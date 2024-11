Андрей Арнаудов: Заплатите са се вдигнали достатъчно

© Платформата Bulgaria Wants You е таргетирана към всички възрасти. Нашата цел е всички българи по света да бъдат привлечени в България. Опитваме се да популяризираме факта, че нивото на заплатите и условията на труд са се вдигнали достатъчно и компаниите предлагат много възможности. Това каза Андрей Арнаудов – продуцент, телевизионен водещ и съосновател на платформата Bulgaria Wants You, в предаването "50 причини повече“ на Радио "Фокус“.



Обратната връзка с компаниите показва, че много българи са се върнали в страната благодарение на платформата или вдъхновени от нея.



Следващото събитие на Bulgaria Wants You ще бъде на 7 декември в Бергамо.



"Досега компаниите, които идваха на събитията, очакваха на щандовете само тези, които търсят възможности за работа. Оттук нататък компаниите, които са регистрирани за определено събитие, ще имат достъп до хората, които са се регистрирали за самото събитие и ще могат да се свързват с тях и след събитието“, обясни Андрей Арнаудов.



За следващата година са планирани няколко събития на Bulgaria Wants You: на 27 април – в Мюнхен, на 14 юни – в София, на 19 юни – в Париж. През октомври се планират две събития в два града в Испания, а на 9 ноември – в Хага.



"2025 г. е повратна, защото ще се отворим към българите по света и те ще могат проактивно да се регистрират на нашата платформа. Надяваме се, че много неща ще бъдат различни след това“, сподели Арнаудов.