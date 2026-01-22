ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Анализатори: Високата избирателна активност е единственото "лекарство" срещу прекалено раздробения и блокиран парламент
По думите на политолога Димитър Аврамов сложните бюлетини и постоянните промени в правилата имат друга цел. "Всичко това се прави, за да могат да се извършват манипулации в секционните избирателни комисии. Когато сканираш измама, тя си остава сканирана измама. Обясняват ни, че има машина, а всъщност имаме принтер. Трябва да се обясни разликата между сметало и компютър“, категоричен е той.
Христо Панчугов допълни пред NOVA, че изборите в България са се превърнали в "идеология“ и "технологичен сблъсък“. Според него партиите са се отказали от ролята си да образоват хората и се фокусират само върху твърдите си ядра, защото там им е "комфортно“.
Румен Радев: Милионен потенциал и нови коалиции
Анализаторите обсъдиха и евентуалното активно влизане на Румен Радев в партийната политика.
"Радев е играч с огромен електорален потенциал – той има потенциал за милионен вот. Никой друг няма такъв в момента. Той влезе в политиката неподготвен, но натрупа огромен опит и вече знае как да води процесите докрай“, заяви Стойчев.
Аврамов обаче припомни, че срещу всеки нов играч се излива "ужасно много негативна енергия“, което парадоксално покачва неговия резултат. "Нашите политици не се учат от предишния опит. Радев ще трябва да отговори на много въпроси – как е мислил за ЕС, за България, за социалната държава".
Панчугов пък изрази скептицизъм относно заявките за нов "обществен договор“. "Общественият договор е проста работа – събиране на гражданите, които решават как се конституира властта. Ако Радев иска нов начин, това минава през нова Конституция. Въпросът е колко радикална е неговата заявка“, посочи той. Политологът добави, че "Възраждане“ изглежда като естествен партньор за подобен проект, предвид позициите на президента през годините.
Анализаторите се обединиха около тезата, че високата избирателна активност е единственото "лекарство“ срещу прекалено раздробения и блокиран парламент.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Безработен шофьор поиска 6 000 000 евро обезщетение
12:26 / 22.01.2026
Липса на кворум закри днешното пленарно заседание, което започна ...
12:16 / 22.01.2026
Как влияят ниските температури на сърдечно-съдовата система?
12:17 / 22.01.2026
Диян Стаматов за увеличените учителски заплати: Колегите не одобр...
11:23 / 22.01.2026
Ицо Хазарта: Има сериозни рискове за българското земеделие
10:46 / 22.01.2026
АПИ: Близо 500 машини почистват снега по пътищата, възможни са ог...
11:04 / 22.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Директорът на телевизията на Слави Трифонов днес става на 57
09:41 / 20.01.2026
Проф. Рачев: Край на студа
08:45 / 20.01.2026
Тройно щастие в дома на Атанас Стоев – Канара
12:46 / 21.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS