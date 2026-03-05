ЗАРЕЖДАНЕ...
Анализатор: Войната ще спре тогава, когато иранците са готови
По думите й война е многопластова и тя не се изразява само в удрянето на военни цели от едната или другата страна. "Иран многократно заяви още преди самия конфликт и по време на конфликта, че ще удари военни американски военни цели и американски интереси и това са два различни типа цели,“ обясни тя и добави, че в отговор на остро изявление от бившия премиер на Катар, който е предупредил, че с ударите си Иран си разваля окончателно отношенията със страните от Персийския залив, президентът на Иран ясно е заявил, че целите са американските бази и интереси.
И макар че Иран няма интерес да се конфронтира нито с натовска Турция, нито с европейски Кипър, нито със съседа си Азербайджан, според анализатора фактът, че има изстреляни ракети срещу тези държави навежда до мисълта, че не е изключено това да са опити за създаване на интрига, която да доведе до въвличането на тези държави във военния конфликт. Светът няма интерес от продължаването и ескалирането на напрежението в Близкия изток и големият въпрос поред нея е кой ще бъде ощетен и кой ще плати цената.
Военният конфликт има и своето икономическо отражение, тъй като през Ормузкия пролив минава 1/5 от световния приток на петрол.
"Европа беше започнала да се възстановява икономически и да се опитва да се върне към по добър икономически растеж, но тези събития на практика много сериозно засягат тези й усилия. Неслучайно Франция се възползва от това да се опита да бъде посредник за постигане на някакво примирие, Китай на свой ред обяви че ще изпрати и специален представител, който да се опитва да посредничи. Русия също така излезе с по остри критики и по отношение на тази военна операция,“ добави още гостът.
Според геополитическия анализатор краят на войната зависи от възможностите на Иран да поема удари и да отговаря.
"Войната ще спре тогава когато иранците са готови. Удължаването на конфликта работи за Иран. Израел и САЩ нямат интерес и ще им бъде изключително трудно, ако тази война продължи повече от няколко седмици, и това иранците го знаят. Следващите няколко дни ще са показателни доколко иранските възможности са унищожени или не са.“
