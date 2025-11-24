Анализатор: Добре е хората да опитват да спестяват и да не правят големи покупки

© Фокус Икономиките държавите членки на Европа не се намират в кой знае колко добро състояние. И дори и БВП да изглежда добре, когато правителствата харчат много, самата реална икономика може да се срива. Трябва да гледаме реалността, бизнеса, инвестициите и пазарна труда и да знаем кои са дефицитите на БВП като индикатор. Реалната икономика е тази, която не се намира в добро състояние и всъщност като цяло продължава да дава много притеснителни сигнали. Това каза в предаването "България, Европа и светът на фокус“ на Радио "Фокус“ икономистът и пазарен анализатор Даниел Василев.



"В последните две години Германия имаше понижаване на БВП. Във втората най-голяма икономика в Европа, Франция, БВП бавно расте, но там си имат финансови проблеми и са тръгнали към дългова спирала. И аз лично не виждам светлина в дъното на тунела, която да ги измъкне от това състояние. Нидерландия е единствената от по-големите икономики в рамките на ЕС, която има малко по-висок темп на растеж на годишна основа през третото тримесечие,“ посочи той.



По думите му европейската икономика не е единствената в това отношение, икономиката на САЩ също продължава да дава много негативни сигнали и постоянно се виждат негативни корекции на пазара на труда. "В момента хората пазаруват за Коледа по принцип, но тази година по всичко личи, че това ще е разочароващ сезон. Така че поне от индикациите, които аз виждам, е, че глобално икономиките не са в добро състояние, независимо от това какво ни показва само БВП.“



Икономистът подчерта, че в момента е добре хората да опитват да спестяват и да не правят големи покупки, базирайки се на изказване на основателя на "Амазон“ Джеф Безос. "В контекст като съвременния, в който някои икономики граничат със стагфлация като Германия, в такава среда трябва да имаме спестявания за малко по-дълъг период от време“, посочи той и добави, че спестяванията са първата стъпка към относително стабилно управление на личните финанси. Аварийният фонд може да ни помогне да оцелеем финансово при някакъв негативен сценарий.



В България официалните данни все още са така примамливо позитивни, добави още Василев, но призова да не забравяме рецесията от 2003-2009 година. В контекст на състоянието на големите европейските икономики според него не трябва да управляваме финансите си, сякаш бъдещето е само и единствено розово. "Напротив, има буреносни облаци, които се събират все по-гъсти и по-мрачни.“