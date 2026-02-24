ИЗПРАТИ НОВИНА
Американците и "Европол" нагазват в загадката "Петрохан"
Автор: Екип Plovdiv24.bg 14:50Коментари (0)1780
© БГНЕС
С две писма Окръжна прокуратура-София се обърна за съдействие към американска партньорска служба и към Европол чрез националния ни представител в Евроджъст във връзка с досъдебното производство за тройната смърт при хижа Петрохан и откритите впоследствие три тела в кемпер под връх Околчица, съобщиха от прокуратурата.

Писмата са изпратени от наблюдаващия прокурор по делото "Петрохан“ с цел всестранно и пълно изясняване на обективната истина по случая. В едното се посочва, че при извършените до момента действия по разследването като веществени доказателства са приобщени различни видове електронни устройства, в които е възможно да се съхранява информация, относима към предмета на досъдебното производство. Поискано е съдействие и за допълнителен технически анализ на други иззети веществени доказателства - телефони, компютри и др.

Към настоящия момент устройствата са предоставени за експертиза в Националния институт по криминалистика (НИК) към МВР. Искането до американската партньорска служба е свързано с необходимостта от  експертна помощ за установяване цялата информация, която е възможно да се съхранява в иззетите електронни устройства. 

С другото писмо е поискано съдействие от Евроджъст с оглед обсъждането на възможността да бъде оказана експертна помощ от Европол при изготвянето на анализ и експертизи за изясняване на дейността на шестимата на територията на Мексико - получаване на информация относно пребиваването им в страната, притежавани от тях недвижими имоти, превозни средства, адресни и евентуално криминалистични регистрации, както и всяка друга информация, която би имала  връзка с разследването в България.


