|Американците и "Европол" нагазват в загадката "Петрохан"
Писмата са изпратени от наблюдаващия прокурор по делото "Петрохан“ с цел всестранно и пълно изясняване на обективната истина по случая. В едното се посочва, че при извършените до момента действия по разследването като веществени доказателства са приобщени различни видове електронни устройства, в които е възможно да се съхранява информация, относима към предмета на досъдебното производство. Поискано е съдействие и за допълнителен технически анализ на други иззети веществени доказателства - телефони, компютри и др.
Към настоящия момент устройствата са предоставени за експертиза в Националния институт по криминалистика (НИК) към МВР. Искането до американската партньорска служба е свързано с необходимостта от експертна помощ за установяване цялата информация, която е възможно да се съхранява в иззетите електронни устройства.
С другото писмо е поискано съдействие от Евроджъст с оглед обсъждането на възможността да бъде оказана експертна помощ от Европол при изготвянето на анализ и експертизи за изясняване на дейността на шестимата на територията на Мексико - получаване на информация относно пребиваването им в страната, притежавани от тях недвижими имоти, превозни средства, адресни и евентуално криминалистични регистрации, както и всяка друга информация, която би имала връзка с разследването в България.
