|Алгафари: Борисов може да стане премиер, Желязков – президент, а Киселова – вицепрезидент
Алгафари заяви, че догодина политическата сцена в страната може да се промени радикално: "Догодина Борисов може да стане премиер, Желязков – президент, а Киселова – вицепрезидент.“
Според него, кандидатът на ГЕРБ за президент трябва да бъде Росен Желязков, който е добре приет както от БСП, така и от ИТН и ДПС-Ново начало. "ПП-ДБ нямат остри проблеми с него. Ако Желязков бъде издигнат за кандидат за президент, Наталия Киселова би била много добър вариант за вицепрезидент“, коментира анализаторът.
Той добави, че така ще се осигури логично разпределение на позициите: "Това ще позволи на ИТН да предложат кандидат за председател на Народното събрание, а Борисов да оглави правителството като министър-председател.“
Алгафари подчерта, че кандидатът на ГЕРБ-СДС ще се изправи на балотаж срещу представителя на национал-патриотичния вот – например Костадин Костадинов.
"В този сценарий изборите за президент ще бъдат спечелени от кандидата, посочен от ГЕРБ-СДС“, каза още политическият анализатор.
