Радев има интерес от висока избирателна активност. Той е този, който трябва да диктува темпото и има интерес от по-бърза игра. Това каза Александър Димитров, доктор на политическите науки и специалист по избори, в предаването "България, Европа и светът на фокус" на Радио ФОКУС.
Експертът открои грешки в кампанията на бившия президент: "Господин Радев излезе по-късно на терена. Дълго време мълча. Дълго време кри програма, кри името на формацията си. Ако сега излезем на улицата, едва ли повече от 3-4% от хората ще ни кажат как е името на формацията му. Това е проблем. Забелязвам едно натрупване на грешки, които, за съжаление, могат да му изиграят лоша шега в последния момент".
Той разкритикува и избора на име за формацията на Радев: "Името не кореспондира нито със самия генерал Радев, нито с неговия потенциален електорат. Думата "прогресивна", може да се каже за Кирил Петков и неговата формация с Асен Василев. Може да се каже за Крум Зарков дори, но Румен Радев е по-консервативен. Ядрото на неговия електорат са военните, службите за сигурност, бившите подръжници на БСП. Този електорат е всичко друго, но не и прогресивен".
Димитров определи представянето на програмата на "Прогресивна България" като закъсняло, добре брандирано, добре организирано, с много хора, показващо
заявка за управление.
Александър Димитров: Радев е този, който трябва да диктува темпото
