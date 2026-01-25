ЗАРЕЖДАНЕ...
|Акушерка: Топ въпросът е "Това нормално ли е?"
Дукат е събрала в книга преживяванията на бащи, присъствали на раждането на своите деца. В интервю за нашия сайт тя разказва за професионалния си път, предизвикателствата и радостите на акушерството, както и за значението на присъствието на бащите.
Професията на акушерката в България
"Не бих казала, че акушерството е изчезваща професия, но определено има нужда от промяна. В много държави тази професия е подценена, а у нас акушерките нямат самостоятелна практика и често се възприемат като помощник на лекаря“, обяснява Дукат.
Отбелязваме Деня на родилната помощ
Според нея ниското заплащане, стресът и нощните смени отказват младите хора да изберат тази професия. За Оля изборът ѝ е дошъл покрай собствените ѝ раждания: "Усетих, че има нужда от човешка и емоционална подкрепа и си казах: кой, ако не аз, да го прави?“
Често задавани въпроси от майките
"Топ въпросът е: това нормално ли е?“ – казва Дукат. "Всичко е нормално: физически усещания, изтичане на околоплодна течност, плач на бебето, дори изхождането му“, уточнява тя.
Историята на първото инвитро бебе в България
Акушерката обяснява, че тяхната роля е да успокояват и да дават адекватна помощ, когато нещо не е нормално.
Мода в раждането и ролята на бащите
"Имаше период, в който почти всяка жена предпочиташе секцио. Сега голяма част искат напълно естествено раждане без намеса и медикаменти“, споделя Дукат пред NOVA.
Що се отнася до присъствието на бащите, Оля уточнява, че подготвените мъже не се притесняват. "За 15 години работа не съм имала нито един припаднал баща. Всички казват: ‘Не съжалявам, никога не бих го пропуснал’“, казва Дукат.
Съвети за млади акушерки
"Работата е трудна и предизвикателна, но си струва – всяко раждане е различно и никога не е рутинно. Виждаш как се ражда живот – това е изключително удовлетворяващо“, казва Оля Дукат.
