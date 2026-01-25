ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Акушерка: Топ въпросът е "Това нормално ли е?"
Автор: ИА Фокус 16:18Коментари (0)147
©
Акушерка Оля Дукат, майка на трима сина и една дъщеря, съчетава личния си опит с професионалния поглед върху раждането. Работила е с семейства от Русия, Великобритания, Франция, Швейцария, Австрия, Германия, Полша, Белгия, Израел, Чили, Бразилия и Индия. Тя твърдо вярва, че всяко раждане е уникално, а споменът за него остава завинаги.

Дукат е събрала в книга преживяванията на бащи, присъствали на раждането на своите деца. В интервю за нашия сайт тя разказва за професионалния си път, предизвикателствата и радостите на акушерството, както и за значението на присъствието на бащите.

Професията на акушерката в България

"Не бих казала, че акушерството е изчезваща професия, но определено има нужда от промяна. В много държави тази професия е подценена, а у нас акушерките нямат самостоятелна практика и често се възприемат като помощник на лекаря“, обяснява Дукат.

Отбелязваме Деня на родилната помощ

Според нея ниското заплащане, стресът и нощните смени отказват младите хора да изберат тази професия. За Оля изборът ѝ е дошъл покрай собствените ѝ раждания: "Усетих, че има нужда от човешка и емоционална подкрепа и си казах: кой, ако не аз, да го прави?“

Често задавани въпроси от майките

"Топ въпросът е: това нормално ли е?“ – казва Дукат. "Всичко е нормално: физически усещания, изтичане на околоплодна течност, плач на бебето, дори изхождането му“, уточнява тя.

Историята на първото инвитро бебе в България

Акушерката обяснява, че тяхната роля е да успокояват и да дават адекватна помощ, когато нещо не е нормално.

Мода в раждането и ролята на бащите

"Имаше период, в който почти всяка жена предпочиташе секцио. Сега голяма част искат напълно естествено раждане без намеса и медикаменти“, споделя Дукат пред NOVA.

Що се отнася до присъствието на бащите, Оля уточнява, че подготвените мъже не се притесняват. "За 15 години работа не съм имала нито един припаднал баща. Всички казват: ‘Не съжалявам, никога не бих го пропуснал’“, казва Дукат.

Съвети за млади акушерки

"Работата е трудна и предизвикателна, но си струва – всяко раждане е различно и никога не е рутинно. Виждаш как се ражда живот – това е изключително удовлетворяващо“, казва Оля Дукат.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Сноубордистка пострада при Седемте рилски езера, вдигнаха медицин...
12:11 / 25.01.2026
Лияна Панделиева: Нищо не го спира да се настани в останките и да...
11:18 / 25.01.2026
Лекар: Има грип, но има и COVID-19
11:34 / 25.01.2026
Деница Сачева: 9 години Радев прави предизборна кампания в презид...
14:32 / 25.01.2026
Клиентка: Както беше два лева, сега е две евро
09:59 / 25.01.2026
Жителка от родното село на Румен Радев: Живеем в локви, водата е ...
11:45 / 25.01.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Януари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Проф. Рачев: Ще млати сняг
Проф. Рачев: Ще млати сняг
09:37 / 23.01.2026
Брокер към собствениците на стари жилища: Тази година е прекрасна за продажба и все още ще може да вземете максимална цена
Брокер към собствениците на стари жилища: Тази година е прекрасна за продажба и все още ще може да вземете максимална цена
10:28 / 23.01.2026
Орлин Горанов вече е много далече от България
Орлин Горанов вече е много далече от България
09:58 / 23.01.2026
Избяга далече от България и намери щастието
Избяга далече от България и намери щастието
16:06 / 24.01.2026
Милиардер: Заплатите на водопроводчици и електротехници могат да стигнат до шестцифрено число
Милиардер: Заплатите на водопроводчици и електротехници могат да стигнат до шестцифрено число
10:05 / 23.01.2026
Днес стана на 39, малцина знаят рожденото й име
Днес стана на 39, малцина знаят рожденото й име
15:33 / 23.01.2026
Търговци предупреждават за фалшива банкнота от 50 евро
Търговци предупреждават за фалшива банкнота от 50 евро
08:57 / 23.01.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Президентска партия
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Лошото време на Балканите
Пожар изпепели "Фанагория" в Аспарухово! Загинали са 7 коня
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: