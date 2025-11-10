ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|"Активни потребители" за Черния петък: Колкото по-гръмко е едно намаление, толкова по-малко вероятно е да е вярно
Според Богомил Николов удължаването на промоционалните периоди е резултат от силната конкуренция между търговците. "Това е надпревара всеки търговец да опита да привлече повече клиенти“, обясни той. Преди години кампаниите са продължавали само ден-два, което е водело до еуфория и необмислени покупки. Днес обаче разтеглянето на промоциите в рамките на седмици и дори месец е "добра новина“ за потребителите, защото им дава възможност да не бързат, да сравняват оферти и да направят информиран избор.
За да се възползват максимално от намаленията, потребителите трябва да имат стратегия. "Трябва да имаме план или най-простичко казано - списък за покупки. Това е най-добрият подход“, посъветва Николов от ефира на NOVA NEWS .
Той съветва при интерес към по-големи покупки като мобилен телефон, компютър или бяла техника, клиентите предварително да си харесат няколко модела и да проследят цените им. По този начин, когато кампанията започне, те ще могат да сравнят реалната крайна цена, а не да се подвеждат процентите на намалението.
Николов предупреди, че потребителите трябва да подхождат със съмнение към твърде големите отстъпки. "Колкото по-гръмко е едно съобщение и колкото по-невероятно звучи, например намаление до 90%, толкова по-малко вероятно е то да е вярно“, каза той. Според него реалистичните намаления са в рамките на 10% до 30%. Всичко над тези стойности трябва да буди съмнения. Обикновено големите отстъпки се прилагат за стари колекции, залежали стоки или продукти с по-ниско качество, докато топ марките рядко предлагат значителни намаления.
В контекста на предстоящото приемане на еврото, Богомил Николов даде и съвет за пазаруването през януари, когато левът и еврото ще бъдат в паралелно обращение. За да се намали рискът от грешки и объркване, той препоръчва на потребителите да избягват плащания в брой със старата валута. "Най-добрата стратегия е да отида да ги сменя в банката и в магазините да пазарувам директно с евро“, обясни той, като допълни, че плащането с карта е другата сигурна алтернатива, която ще спести излишни рискови ситуации както за клиентите, така и за търговците.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Много дъжд до часове в 5 области, кодът там е оранжев
12:51 / 10.11.2025
Инна три пъти е извадила късмет според д-р Димитър Димитров
12:07 / 10.11.2025
Бизнесмен: За да получи един работещ човек 100 лева нето, трябва ...
11:36 / 10.11.2025
Евродепутат е категоричен: Много спешно трябва да се промени Зако...
12:54 / 10.11.2025
Икономист: Хърватия преживя сериозни промени в своята парична сис...
11:03 / 10.11.2025
36 години от едно от най-значимите събития в новата история на Бъ...
10:31 / 10.11.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Затягат условията за пенсиониране
12:21 / 09.11.2025
Голям язовир в България се превърна в поле
10:00 / 09.11.2025
Умопомрачително задръстване до един от моловете на Пловдив
17:55 / 08.11.2025
Първи кадри от мелето до Пловдив
14:10 / 09.11.2025
Честито на имениците на днешния голям празник
06:00 / 08.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS