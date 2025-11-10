ИЗПРАТИ НОВИНА
"Активни потребители" за Черния петък: Колкото по-гръмко е едно намаление, толкова по-малко вероятно е да е вярно
Автор: Екип Plovdiv24.bg 14:15Коментари (0)435
© NOVA NEWS
С наближаването на Черния петък, който тази година се пада на 28 ноември, много магазини вече стартираха своите промоционални кампании под различни имена като "Черен уикенд“ или "Седмица на намаленията“. За да се предпазят от фалшиви оферти и импулсивни покупки, потребителите трябва да бъдат внимателни и да пазаруват с предварително изготвен план. Това посъветва  Богомил Николов, изпълнителен директор на Асоциация "Активни потребители“.

Според Богомил Николов удължаването на промоционалните периоди е резултат от силната конкуренция между търговците. "Това е надпревара всеки търговец да опита да привлече повече клиенти“, обясни той. Преди години кампаниите са продължавали само ден-два, което е водело до еуфория и необмислени покупки. Днес обаче разтеглянето на промоциите в рамките на седмици и дори месец е "добра новина“ за потребителите, защото им дава възможност да не бързат, да сравняват оферти и да направят информиран избор.

За да се възползват максимално от намаленията, потребителите трябва да имат стратегия. "Трябва да имаме план или най-простичко казано - списък за покупки. Това е най-добрият подход“, посъветва Николов от ефира на NOVA NEWS .

Той съветва при интерес към по-големи покупки като мобилен телефон, компютър или бяла техника, клиентите предварително да си харесат няколко модела и да проследят цените им. По този начин, когато кампанията започне, те ще могат да сравнят реалната крайна цена, а не да се подвеждат процентите на намалението.

Николов предупреди, че потребителите трябва да подхождат със съмнение към твърде големите отстъпки. "Колкото по-гръмко е едно съобщение и колкото по-невероятно звучи, например намаление до 90%, толкова по-малко вероятно е то да е вярно“, каза той. Според него реалистичните намаления са в рамките на 10% до 30%. Всичко над тези стойности трябва да буди съмнения. Обикновено големите отстъпки се прилагат за стари колекции, залежали стоки или продукти с по-ниско качество, докато топ марките рядко предлагат значителни намаления.

В контекста на предстоящото приемане на еврото, Богомил Николов даде и съвет за пазаруването през януари, когато левът и еврото ще бъдат в паралелно обращение. За да се намали рискът от грешки и объркване, той препоръчва на потребителите да избягват плащания в брой със старата валута. "Най-добрата стратегия е да отида да ги сменя в банката и в магазините да пазарувам директно с евро“, обясни той, като допълни, че плащането с карта е другата сигурна алтернатива, която ще спести излишни рискови ситуации както за клиентите, така и за търговците.







