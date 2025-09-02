ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|"Активни потребители": Това, което тук се нарича имитираща храна, в по-голямата част от страните на ЕС ще бъде криминално дело
Българинът не знае, че консумира имитиращи продукти. Да сте видели щандове за имитиращи продукти? Самото понятие "имитиращи продукти" е уникално за България. Тази технология на производство е забранена в ЕС от повече от 2 години, заяви пред БНТ Сергей Иванов.
Това, което тук се нарича "имитираща храна", в по-голямата част от страните на ЕС ще бъде криминално дело, допълни той.
Андрей Велчев от Сдружението за достъпна и качествена храна подчерта, че вече 15 години периодично една и съща информация "буквално тероризира" българския потребител. Той е категоричен, че е направено всичко необходимо "имитиращите продукти" да са надлежно обозначени и отделени по щандовете, за да се знае, че не са млечни.
"Имитиращите продукти са с по-високо водно съдържание и се продават на обособено за това място."
Велчев подчерта, че на търговци, които нарушават правилата, се налагат изключително строги наказания.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Мениджър: 35 долара за кюфтета и 20 за пица рушат целия туристиче...
10:06 / 02.09.2025
Акад. Ралчев за полета на Урсула: Самолетът е обикалял в кръг кра...
09:44 / 02.09.2025
ИПБ: Възмутени сме!
09:42 / 02.09.2025
Нов вид телефонна измама
09:36 / 02.09.2025
Експерт по сигурността: Русия е искала да избегне удари, а не да ...
09:33 / 02.09.2025
Слави Василев: Цените в супермаркетите в Ница са по-ниски от тези...
09:21 / 02.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Голяма изненада за Сашо Кадиев
12:37 / 31.08.2025
През септември внимавайте с парите, не теглете необмислени кредити
12:25 / 31.08.2025
Наша актриса, позната повече с гласа си, днес става на 66
12:10 / 01.09.2025
Преди сватбата си с новия тя заведе три от децата при бившия
14:12 / 01.09.2025
Франциска Йорданова с последни думи за "Преди обед"
11:32 / 01.09.2025
Роден е точно преди 59 години в наш град, чието име вече не е същото
20:23 / 31.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS