ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Ако след 10 години намерите в дома си левове, ще можете да ги обмените в евро
Този въпрос буди любопитство у българите. БНБ дава отговор:
Без ограничение във времето и в неограничено количество Българската народна банка ще обменя безплатно банкноти и монети от левове в евро по официалния валутен курс, спазвайки изискванията на Закона за мерките срещу изпиране на пари и на Закона за мерките срещу финансирането на тероризма.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1209
|предишна страница [ 1/202 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Пенсионерка: Смешната пенсия от 672 лева не стига, работя без пре...
09:47 / 19.08.2025
Опитен криминалист: Убийството в Първомай не е заради обир, има л...
09:39 / 19.08.2025
Майка: Единствената ми надежда е бабите да се пенсионират, когато...
09:32 / 19.08.2025
БСК: В голямата потребителска кошница има страшно много стоки и т...
09:23 / 19.08.2025
Пловдивски бизнесмен е шофирал джипа, конвоиран от полицаи, докат...
09:11 / 19.08.2025
Синът на шофьора на автобуса: След 2 седмици щеше да се пенсионир...
09:31 / 19.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Отиде си Димитър Димитров
19:05 / 17.08.2025
Земетресение в Южна България рано тази сутрин
08:33 / 17.08.2025
Почина голям актьор
15:33 / 18.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS