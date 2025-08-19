ИЗПРАТИ НОВИНА
Ако след 10 години намерите в дома си левове, ще можете да ги обмените в евро
Автор: Вилислава Ветренска 09:25Коментари (0)625
©
Ако след 5, 10, 30 или повече години някой открие в дома или офиса си левове, след като еврото вече е въведено, ще може ли да ги обмени за евро?

Този въпрос буди любопитство у българите. БНБ дава отговор:

Без ограничение във времето и в неограничено количество Българската народна банка ще обменя безплатно банкноти и монети от левове в евро по официалния валутен курс, спазвайки изискванията на Закона за мерките срещу изпиране на пари и на Закона за мерките срещу финансирането на тероризма.


