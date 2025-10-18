Ако обжалвате такъв вид електронен фиш, може да си върнете част от парите

© Знаете ли, че ако получите електронен фиш за управление на ППС с осово натоварване над нормата и го обжалвате, при неговата отмяна ще ви бъдат възстановени и разходите за адвокатски хонорар?



От 15 октомври в България започна работа новата система за претегляне в движение (Weigh In Motion, WIM), чрез вградени в асфалта сензори, които измерват теглото без спиране на движението.



При такива автоматични системи технически неточности са честно срещани – несъвършена калибрация, проблеми със сензорите, загуба на gps сигнал и интернет връзка, влияние на пътните условия (влажност, износване) и др.



Наред с техническите грешки, често се наблюдават и процесуални нарушения – при издаването, връчването или определянето на административното наказание, твърдят от Адвокатска кантора Любомир Петров.