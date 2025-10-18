ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Ако обжалвате такъв вид електронен фиш, може да си върнете част от парите
От 15 октомври в България започна работа новата система за претегляне в движение (Weigh In Motion, WIM), чрез вградени в асфалта сензори, които измерват теглото без спиране на движението.
При такива автоматични системи технически неточности са честно срещани – несъвършена калибрация, проблеми със сензорите, загуба на gps сигнал и интернет връзка, влияние на пътните условия (влажност, износване) и др.
Наред с техническите грешки, често се наблюдават и процесуални нарушения – при издаването, връчването или определянето на административното наказание, твърдят от Адвокатска кантора Любомир Петров.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Кирил Петков нападна Слави Трифонов: Всеки мъж струва, колкото му...
13:37 / 18.10.2025
Голяма наша банка обяви новите си такси и комисиони
12:18 / 18.10.2025
Meteo Balkans: Внимание!
12:00 / 18.10.2025
Съдът в Пловдив глоби военнослужещ подал фалшив сигнал за кражба ...
13:40 / 18.10.2025
Задръстването на магистрала "Тракия" е адско!
10:44 / 18.10.2025
В Бургас разкриха 11 нелегални мигранти от Молдова
10:46 / 18.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Иво Сиромахов заминава
15:29 / 16.10.2025
Венета Райкова проговори за изгонването си от bTV
14:54 / 16.10.2025
Ива Софиянска-Божкова: Чакайте ме за още едно
11:11 / 17.10.2025
Карлос Насар: Стоеше срещу мен и се гледахме. После вкарах дар слово
08:17 / 17.10.2025
Оперираха Стефан Димитров
10:04 / 16.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS