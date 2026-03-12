Според финансовия експерт Тихомир Тошев, част от увеличените сделки с имоти преди приемането на еврото се дължат на хора, които са искали да "изчистят“ средства от сивия сектор."Определено доста пари от т. нар. сив сектор се "препраха“ през пазара на имоти, но те не бяха водещи за сделките през миналата година. Повечето купувачи бяха хора, които имаха нужда от жилище и искаха да го купят преди влизането в еврозоната и евентуален ръст на цените“, обяснява Тошев в интервю за "Телеграф".Той посочва, че тази тенденция е започнала още преди 4–5 години, когато стратегическото планиране за влизане в еврозоната стана известно."През последните години всяка година имаше определен процент сделки, свързани с изчистване на неофициален кеш, но миналогодишната вълна не беше определяща за пазара. С приемането на еврото тези пари вече не могат да се изливат в имотния пазар, защото сделки с левове вече не са възможни“, допълва той."Лихвите остават такива, каквито бяха през миналата година. Очаквам те да продължат да са тези и през тази година, тоест по ипотеките ще останат на ниво между 2,2 и 2,8%. Очаквам, че такива лихви ще се запазят и през следващата година – 2027-а. Така че хората могат да са спокойни. Ние ще продължим да сме с най-ниските лихви в Европа заедно с Малта. В почти всички други държави те са по две на нашите, даже и повече."По отношение на възможността за ипотечно кредитиране, Тошев уточнява рамката на БНБ - не повече от 50% от доходите на домакинството могат да се използват за погасяване на кредит."Нашият съвет като кредитни консултанти е хората да не дават повече от 30% от доходите си за ипотека, за да не поемат излишни рискове и да могат спокойно да покриват останалите разходи на домакинството. Така например, при общи доходи на домакинството от 3000 евро месечно, месечната вноска не трябва да надвишава 900 евро. Това е реалната практика на купувачите - доходите им обикновено са над 3000 евро, а месечните вноски се движат между 1000 и 1300 евро“, обяснява експертът.