|Акция на КЗП и НАП: Глобиха стотици нарушители
В рамките на акцията са извършени общо 146 проверки в ресторанти, кафенета, сладкарници и други търговски обекти, като са установени 34 нарушения – близо една трета от всички проверени обекти.
Контролът беше насочен към спазването на изискванията за предоставяне на ясна, точна и коректна информация на потребителите, както и към правилата, свързани с въвеждането на еврото. Сред най-често констатираните нарушения са неправилно превалутиране и липса на двойно обозначаване на цените, увеличени цени, липса или изтекла категоризация на обектите, липса на обявени цени и грамажи в ценоразписите, както и необявено работно време.
В хода на проверките КЗП изиска информация за цените на предлаганите стоки и услуги за предходни периоди с цел последващ анализ за наличие на необосновано изменение на цените.
КЗП ще предприеме всички предвидени в закона действия спрямо търговците, при които са установени нарушения. Проверките ще продължават регулярно в цялата страна, като целта е превенция на нелоялни практики и предотвратяване на необосновани увеличения на цените.
