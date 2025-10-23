ИЗПРАТИ НОВИНА
Агресията по столичните улици продължава
08:38
©
Баща на тийнейджър сигнализира, че детето му е системно тормозено от група непълнолетни ученици. Емил Русев твърди, че няколко пъти е ставал свидетел на агресията.

"За последните 2 години това се случва над 7-8 пъти, като за последно беше в събота. Тогава в един от моловете го бяха сборичкали и избягал. След което навън го бяха преследвали из улиците на "Лозенец“, беше се скрил в един магазин, от който ходих да го взема“, разказа бащата пред bTV.

Той сподели и за друг случай отпреди година, когато синът му се прибрал у дома без обувки. "Каза ми: Едни долу ми взеха обувките и ме набиха. Слизам долу и ги намирам, защото те го търсят да го добият. Нападенията винаги са от един тип хулигани, т.н. "локали“ – с черни дрехи и нахлупени шапки, крият си лицата“, допълни той и отхвърли възможността синът му да е предизвикал агресията.

Емил Русев каза още, че нападенията не са от едни и същи личности. Уточни, че полицията не е взела мерки, въпреки че един от нападателите е бил пълнолетен.

Според психолога Джорджия Арсова най-важен е разговорът между родителя и детето, за да се предразположи малчуганът да сподели. "За да бъде едно дете в ролята на тормозещ, това означава, че нещо тормози него. Ние проявяваме агресия, когато се чувстваме изплашени“, допълни тя.  

По думите на бащата хулиганите трябва да се респектират с проверки в столичните молове.

От СДВР увериха, че причината за трагичния инцидент не е любовна свада

Ръст на детската престъпност – няма. Това увериха от СДВР. Според данни на националната статистика през 2024 г. малко на 1000 деца са преминали през детска педагогическа стая в София. От тях 128 са за насилие и агресия.







Aнонимен
преди 17 мин.
0
 
 
КЪДРАВАТА СЮ, КЪД Е Е-НАВСИЧКИ ПОЛИЦАИ ДЕЦАТА ДА ЛЕЖАТ ПО ЗЕМЯТАВ КРЪВ ЛАЙНАРИ ДОЛНИ
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

