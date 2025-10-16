ЗАРЕЖДАНЕ...
|Адвокатът на Коцев: За пореден път държавното обвинение бе укорено, че събира единствено и само нему угодни доказателства
На въпрос защо едни смятат, че наличните доказателства трябва да доведат до домашен арест, а други - към подписка, адвокатът отговори, че явно те биват разглеждани по различни начини.
"Съдия Андреев заяви, че обвинението се предоверява на свидетелските показания на Пламенка Димитрова, без да се извърши проверка, което намалява тяхната достоверност. За пореден път държавното обвинение бе укорено, че събира единствено и само нему угодни доказателства, а не такива, които биха били в полза на г-н Коцев и останалите обвиняеми по делото", каза още Владимиров.
Предстои ново искане за изменение на мярката на кмета на Варна.
