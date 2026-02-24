ЗАРЕЖДАНЕ...
|Адвокат от Пловдив за интервюто на Валентин Михов: Потресаващо!
И добавя:
"Потресаващо като съдържание, но и още по-потресаващо като откровеност. Защото човек на неговото ниво, досега толкова откровен в личен план, не си спомням да е бил.
"Аз бях на дъното, пребиван и изнудван от един изрод и бандата му за пари. Принудих се да търся заеми от порядъка на 300-500 лева, за да мога да преживявам", разказваше. Представяте ли си!
Не искам да продължавам с цитатите, защото наистина не е за разказване.
По обясними причини това негово интервю се преразказва в много медии. И имах лошата идея да се загледам в коментарите под информацията.
И знаете ли, че почти 90% от коментиращите откровено злорадстваха, или казано модерно, го хейтваха.
Не знам. Или като общество в морален план сме се засилили към дъното, или дано тези, които коментират, не са представителна извадка на обществото ни".
