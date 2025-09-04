ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Адвокат: Обвинението срещу Никола Бургазлиев може да бъде преквалифицирано
Това заяви в "Здравей, България" по NOVA адвокат Илия Тодоров от Асоциация на пострадалите при катастрофи, коментирайки случая с 18-годишния мъж, който помете с АТВ три деца и трима възрастни в "Слънчев бряг" в средата на август. В сряда стана ясно, че 35-годишната Христина, майката на 4-годишния Марти, транспортиран с тежки наранявания в софийска болница, е починала.
Румен Дунев от Сдружение "Автотехнически експерти по пътна безопасност" коментира техническото състояние на машината и нейната регистрация. По думите му в конкретния случай не става дума за АТВ, а за бъги.
"АТВ-тата са друг тип машини. В случая машината е регистрирана с по-малка мощност. Моето лично мнение е, че е регистрирано с по-ниска мощност, за да може да се управлява с категория АМ. Категория АМ могат да имат всички водачи, положили теоретичен изпит на 16 години. Те могат да управляват машини до 4 kW", обясни той.
И подчерта, че в случая се вижда, че това не е малка машина, и водачите трябва да са с друга категория.
"След като прегледах общодостъпната информация считам, че тази машина е над 550 - 800 кг. Тя дори не може да се кара и с книжка B1. Това 4-колесно превозно средство трябва да се управлява с категория B".
Регистрацията с по-ниска мощност цели машината да се отдава под наем на водачи, които имат нужната категория. Но е с по-мощна, за да има по-голям пробег. "А тя е електическа и трябва да има повече акумулатори, за да се придвижва. И не на последно място от кадрите, които видях - машината има и две седалки отзад, които са с колани. Тоест една малка машина от 4 kW, както е регистрирана - няма теглителната сила да превозва четирима пътници на борда си", обобщи Дунев.
Адвокат Тодоров коментира и средната скорост, чието измерване ще се прави от камерите на тол системата. По думите му това е добра мярка, която е трябвало да се изпълни още преди две години. "За да е ефективна тази мярка обаче, трябва действително замерените отсечки да са много на брой и сравнително кратки. Защото когато имаме много дълги отсечки, там средната скорост по естествен път пада и не могат да се хванат нарушители".
Според него санкците, които са за превишаване на моментна скорост с 10, 20, 30 км в час не следва да са същите както тези за превишаване на средната скорост. Той беше и категоричен, че трябва да се прецизира и знаковото стопанство.
"По първокласните, второкласните и всякакви пътища у нас има всякакви абсурдни знаци, голяма част от които са забравени или ненужни или сгрешени".
По този въпрос Румен Дунев подчерта, че впечатление прави факта, че повечето ПТП-та по първокласни пътища се случват с товарни автомобили.
"Многократно сме апелирали в почивните дни тежкотоварният транспорт да спира така, както е в Западна Европа".
|Още по темата:
|общо новини по темата: 47
|предишна страница [ 1/8 ] следващата страница
Коментари (1)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Покажи:ВсичкиМоите | На приятели |
преди 1 ч. и 33 мин.
0
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Още новини от Национални новини:
В Европейския съюз единствено България, Гърция и Испания могат да...
11:24 / 04.09.2025
Един от шофьорите в катастрофата със загинали в Хасковско е непра...
11:28 / 04.09.2025
Най-големият дял на внасяните незаконно в Белгия цигари идва от Б...
11:06 / 04.09.2025
5000 лева чиста заплата, но желаещи няма
10:48 / 04.09.2025
Борисов: Не знам Китай да е обявен за вражеска държава
10:15 / 04.09.2025
Земеделци: Нанесени са непоправими щети върху реколтата
09:54 / 04.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Честито, легендо!
09:52 / 03.09.2025
Мира Радева: Години живях с болката
08:42 / 02.09.2025
Слави Трифонов: Каза ми - "Имаме съмнения, че не е шега"
20:46 / 02.09.2025
Тя се завърна в България, макар и за кратко
11:41 / 03.09.2025
ИПБ: Възмутени сме!
09:42 / 02.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS