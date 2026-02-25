ЗАРЕЖДАНЕ...
Адвокат: Бясна съм! Крайно време е държавата да се намеси и да регулира даването на здравна информация онлайн
"Бясна съм! Крайно време е държавата да се намеси и да регулира даването на здравна информация онлайн“, заяви д-р Петрова.
Повод за острата ѝ реакция стана популяризирането на т.нар. "йони яйца“ - продукт, който според нея се рекламира без медицинска основа.
В социалните мрежи д-р Петрова сподели личната си история: "Кръстена съм Мария, на баба ми Мария, която си отиде САМО на 48 години от рак на маточната шийка. Аз съм на 42 днес и имам две сравнително малки деца (7 и 10 години). Майка ми, която остана без майка на 28 г., е гинеколог.“
Тя подчертава, че срещата ѝ с жени, които пренебрегват рутинни гинекологични прегледи, е болезнена и тревожна:
"Да виждам жени, които "не вярват“ на гинекологичен преглед и цитонамазка, ама си укрепват тазовото дъно и не знам си още какво, за мен е много болезнено и плашещо. Още много Марии няма да могат да се радват на бабите си, още много дъщери ще останат без майки, защото пропускат рутинните прегледи.“
Д-р Петрова критикува и разпространителите на опасни практики: "Да внушаваш глупости и да печелиш на гърба на отчаяни от здравната система хора е не по-малък грях от всички, които сринаха системата и доверието в нея.“
Тя подчертава нуждата от държавен контрол върху социалните мрежи и изявите, които застрашават общественото здраве:
"Час по-скоро трябва да се регулира общественото пространство и социалните мрежи, когато се касае за изяви, които имат отношение и носят риск за общественото здраве.“
Д-р Петрова призовава жените да не пренебрегват профилактичните прегледи: "ХОДЕТЕ НА ПРОФИЛАКТИЧНИ ГИНЕКОЛОГИЧНИ ПРЕГЛЕДИ ПОНЕ ВЕДНЪЖ ГОДИШНО, не пропускайте цитонамазката!“
