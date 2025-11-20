ИЗПРАТИ НОВИНА
Адреналин, смях и силни преживявания с новите Arena канали на Vivacom
Автор: Екип Plovdiv24.bg 12:03
Малко повече от месец преди коледните празници, Vivacom пусна уникална комбинация от ексклузивно съдържание на невероятно достъпни цени – със старта на изцяло новите канали Arena Action, Arena Comedy и Arena Life. Телекомът обнови и любимия VIVACOM Arena за още по-вълнуващо преживяване с качествени, разнообразни и премиерни заглавия за всички вкусове. А иновативната ТВ платформа EON стана още по-предпочитано място за забавление на цялото семейство.

Arena Action идва с касови холивудски продукции, криминални трилъри, хоръри и психологически драми, които обещават адреналин без край, от първата до последната минута. Сред премиерните за Vivacom филми са световният феномен "Джон Уик“, пренаписал правилата за екшън жанра, както и епичната битка за чест и оцеляване, вдъхновена от исторически събития – "Бойна кръв“. Всеки четвъртък и петък от 22:00 часа се излъчва премиерният за България лимитиран корейски сериал "Изчезнали: Другата страна“, в който зрителите се потапят в мистериите около село, скрило духовете на изчезнали мъртъвци.

Arena Comedy гарантира милиони усмивки с подбрани забавни сериали, ситкоми и филми. Сред хитовете са комедийната драма "50/50“, както и премиерният за ТВ ефира в България сериала "Сеня/Федя“. На 14 ноември от 18:30 часа стартира премиерната семейна комедия в 5 сезона "Последният Магикян“ – разказ за един баща, който се опитва да намери общ език с трите си дъщери. Зрителите могат да проследят и забавния сериал "Наздраве“ за двама успешни адвокати, които отварят ресторант, припознат като любим от руската мафия. Той се излъчва всеки делник от 22:30 ч.

Arena Life е каналът за любопитните зрители – с биографични филми, високобюджетни продукции, документални поредици за света и космоса, риалити формати и забавни тв игри. Сред акцентите в програмата са биографичният "Бохемска рапсодия“ с участието на нашумелия Рами Малек в ролята на Фреди Меркюри, премиерното за България култово куиз шоу на BBC "Много интересно“, което се излъчва всяка събота и неделя от 18:30 ч., както и американските популярни формати, неизлъчвани досега у нас – "Фермер търси жена“, American Idol и Project Runwaу. Началото поставя модното риалити Project Runway, в което модни дизайнери се състезават за шанс да пробият в индустрията – всеки уикенд от 19:20 ч. ТВ премиера за България е и корейският хитов сериал "Дяволският съдия“, който потапя зрителите на Arena Life в света на правосъдието и моралните дилеми – понеделник и вторник от 19:20 ч.

Трите нови канала са част от допълнителния пакет Arena Select, който до края на месеца се предлага на специална цена от 1 € | 1.96 лв. на месец в магазините на Vivacom. Каналите се предлагат с функция ТВ Архив – до 7 дни назад за EON.

"Идеята зад трите нови канала Arena Action, Arena Comedy и Arena Life беше да създадем не просто нови канали с разнообразно съдържание, а три различни свята, в които зрителят може да се потопи според настроението си“, каза Христина Борисова, Старши мениджър Мултимедия и Дигитални услуги във Vivacom.

Един от най-гледаните филмови канали в България и в топ 10 в EON – VIVACOM Arena – вече e с изцяло обновена визуална идентичност, но запазва фокуса върху семейното качествено кино – с огромно разнообразие от български и чужестранни филми и сериали, документални поредици и анимации. Каналът е достъпен за всички абонати на Vivacom.

Сред звездните заглавия в програмата е "Професорът и безумецът" с Мел Гибсън и Шон Пен. Филмът, който разказва за работата по създаването на Оксфордския английски речник, е високо оценен сред филмовите критици. Една от най-добрите исторически драми в новото българско кино – "Воевода" – разказва истинската история на Румена – майка, принудена да остави дете и дом, за да предвожда чета в завладяната от Османската империя територия на България. Зрителите на VIVACOM Arena могат да проследят и историята на най-великия футболен играч Пеле в едноименния биографичен филм и да се потопят в трудния му път към световната слава. Премиера за Vivacom e и испанският популярен сериал "Интернат: Черната лагуна“ – мистична история, която се заплита в престижен интернат.

Освен с интересното и вълнуващо съдържание, каналите на Vivacom изненадаха и с модерна визия и графично оформление за несравнимо зрителско изживяване, като 90% от тяхното съдържание е с дублаж на български език.

За повече информация: https://arena.vivacom.bg







