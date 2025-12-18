ЗАРЕЖДАНЕ...
|АПС на консултации при президента Румен Радев
На срещата присъстват председателя на ПГ Хайри Садъков, зам. председателите Севим Али и Танер Али и депутати.
"Вашата партия устоя на огромен натиск, вие следите пулса на вашите избиратели. Какво мислят те - има ли още живот в този парламент? Един от големите му проблеми е, че престана да слуша гласа на хората. Как да гарантираме прозрачността на вота?", попита президентът.
От своя страна Хайри Садъков посочи: "Ние първи ясно заявихме преди година и половина, че моделът на Пеевски носи необходимост от реакция. Не подкрепихме първия кабинет "Желязков", опитахме се, осъзнавайки ясната си отговорност пред страната, да подкрепим правителство с идея важните приоритети за България да бъдат осъществени - сред тях еврозоната и Шенген. Второто ни решение беше да излезем от кабинета, то не беше лесно. Имаше силна обществена реакция. През декември 2025 г. имаше мащабни протести с ясно послание, фокусирани персонално, ясно и точно. Имаме правителство в оставка, сега трябва да проверим има ли възможност за кабинет. Нашето мнение е, че практически е невъзможно съставянето на ново правителство, защото повече от 130 депутати подкрепяха мнозинството и бяха оспорени като управляващи".
Дотук се стигна, след като кабинетът "Желязков" подаде оставка под натиска на многохилядни протести.
