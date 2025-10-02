ЗАРЕЖДАНЕ...
|А1 празнува 30 години с отстъпки до 500 лева/255,65 евро за водещи смартфони
Samsung Galaxy Z Fold7
Samsung Galaxy Z Fold7 е идеален избор за хората, които търсят максимално удобство и мощ в едно устройство. 8-инчовият Dynamic AMOLED 2X дисплей превръща смартфона в истински мобилен офис или кино, а ултратънкият и лек корпус правят използването му лесно навсякъде. С мощния Snapdragon 8 Elite 3 потребителите могат лесно да превключват между няколко приложения и да обработват снимки или видеа без усилие. Камерата с резолюция 200 MP и ProVisual Engine гарантира ярки цветове и отлични резултати дори при слаба осветеност. С Galaxy AI и Gemini Live Fold7 не просто ви следва в ежедневието – той ви помага да го управлявате по-интелигентно. В периода на кампанията Samsung Galaxy Z Fold 7 256 GB се предлага със слушалки ttec Mode с 500 лв./255,65 евро отстъпка при покупка в брой за 3019,99 лв./1 544,09 евро с план Unlimited Ultra от А1.
Samsung Galaxy Z Flip7
Samsung Galaxy Z Flip7 е най-тънкият Flip модел, със стилен дизайн и 4,1-инчов външен дисплей за бърз достъп до известия и любими приложения. 50MP основна камера и FlexCam режим позволяват креативно снимане от различни ъгли, а ProVisual Engine помага за детайлни и реалистични изображения при всякакви условия. Със здрава конструкция от Gorilla Glass Victus 2, рамка от армиран алуминий и панта, подсилена с двойна релса, този смартфон е готов за всяко приключение. А Galaxy AI улеснява превода в реално време и предоставя персонализирана информация според нуждите на потребителя. До 31 октомври Samsung Galaxy Z Flip7 256 GB се предлага от А1 със слушалки ttec Mode с 500 лв./255,65 евро отстъпка в брой за 1369,99 лв./700,46 евро с план Unlimited Ultra.
Apple iPhone 15
iPhone 15 комбинира премиум дизайн с висока производителност. 6,1-инчовият Super Retina XDR дисплей предлага живи цветове, а чипът A16 Bionic осигурява плавна работа дори при по-интензивно използване. Камерата с 48MP основен и 12MP ултраширокоъгълен обектив заснема детайлни кадри и през деня, и през нощта, а Action Mode стабилизира видеата при движение. В допълнение, Dynamic Island улеснява управлението на известия и приложения – всичко е на една ръка разстояние, което превръща iPhone 15 във верен партньор за работа, творчество и забавление. До края на октомври смартфонът се предлага на промоционална цена от 439,99 лв./224,96 евро вместо 939,99 лв./480,60 евро за 128 GB версия с план Unlimited Ultra.
Huawei Pura 80 Pro
Huawei Pura 80 Pro впечатлява още от пръв поглед с минималистичния си дизайн и устойчивия дисплей Kunlun Glass от второ поколение. Ultra Lighting камерата улавя още повече светлина, а 1-инчовият Ultra Chroma сензор осигурява точно възпроизвеждане на цветовете, докато Ultra Lighting Macro Telephoto прави детайлите видими дори от разстояние – с до 100х зуум. Всеки клип изглежда професионално, благодарение на поддръжката на 4K HDR видео и усъвършенстваната стабилизация. Добавете към това множеството интелигентни функции и супербързото зареждане – 100W жично и 80W безжично, и получавате смартфон, който винаги е готов за нови предизвикателства. Можете да вземете Huawei Pura 80 Pro 512 GB с 500 лв./255,65 евро отстъпка за 1 199,99 лв./613,54 евро и слушалки ttec Mode до 31 октомври.
Тези и още модели, част от празничната селекция смартфони на специални цени, като HONOR 200, Motorola G35 5G, Samsung Galaxy S25+, OPPO Reno 13 F 5G, можете да разгледате в магазините на А1 и онлайн на сайта на телекома.
