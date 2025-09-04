ИЗПРАТИ НОВИНА
A1 празнува 30 години с нови тарифни планове за повече свобода и забавление
Автор: Екип Plovdiv24.bg 15:44Коментари (0)562
По случай своята 30-годишнина A1 представя четири специални тарифни предложения, които съчетават най-търсените услуги – мобилна свързаност, високоскоростен интернет и богато телевизионно съдържание – на изключително атрактивни цени. Чрез тях компанията благодари на своите клиенти за доверието през годините и отбелязва празника заедно с тях, като им осигурява повече свобода, удобство и забавление.

Юбилейният мобилен план 30 A1 Unlimited Ultra предлага неограничени минути и мобилен интернет на максимална скорост на промоционална цена от 39,99 лв./20,45 евро на месец за първата година, а след това – 49,99 лв./25,56 евро до края на 2-годишния срок на договора. Така клиентите могат да бъдат винаги свързани със своите близки и да се възползват от предимствата на най-бързата мобилна мрежа в Европа според Ookla®. Планът включва и три избираеми позиции Select с безплатен промопериод от 12 месеца. Благодарение на тях потребителите могат да избират и активират любимото си съдържание – платформи за дигитално развлечение като Netflix, HBO Max, SkyShowtime, VOYO и 7Arts, приложението за аудиокниги Storytel, услугата за екосъобразна градска мобилност SPARK, професионална помощ при повреди у дома с "Моят майстор“ или абонаменти за издания като "Дневник“ и "Капитал“, както и много други.

За домашен интернет A1 предлага план 30 A1 Нет 600, който осигурява максимална скорост на сваляне до 600 Mbps и включва услугата "Интернет защита“ с 3 месеца безплатен промопериод. Това е надеждно решение за работа, учене и забавление от уюта на дома. Планът е достъпен на специална празнична цена от 15,99 лв./8,18 евро месечно през първата година и 17,99 лв./9,20 евро през втората.

Телевизионните фенове могат да изберат 30 A1 ТВ 200 MAX, който предлага над 200 канала, от които 70+ в HD качество. В плана са включени Xplore TV GO, MultiSD, 7/8 TV и MAX видеотека с различен промоционален период без допълнително заплащане – гаранция за разнообразно съдържание за цялото семейство. Към него също са добавени 3 позиции Select с 12 месеца безплатен промопериод, които осигуряват още по-богато дигитално изживяване – Netflix, SkyShowtime, HBO, Cinemax, HBO Max, VOYO, MAX Sport Plus, Diema Xtra и 7Arts. Цена е 27,99 лв./14,31 евро на месец през първата година и 37,99 лв./19,42 евро през втората.

За тези, които искат всичко в едно, компанията представя комбинирания пакет 30 A1 ТВ 200 MAX + Нет 600, който съчетава предимствата на високоскоростния интернет и богатото телевизионно съдържание. Пакетът е наличен на цена от 39,99 лв./20,45 евро месечно през първата година и 49,99 лв./25,56 евро през втората.

"Вече три десетилетия A1 е част от живота на милиони българи. По повод юбилея искаме да благодарим на клиентите си със специални предложения, които съчетават иновации, гъвкавост и изгодни условия. Това е нашият начин да отбележим празника заедно с тях. Занапред ще продължим да надграждаме и да предлагаме решения, които улесняват ежедневието на клиентите и им дават повече свобода и възможности“, сподели Майя Раковска, директор "Продукти, услуги и роуминг" в A1 България.

Новите планове могат да бъдат заявени в периода от 1 септември до 31 октомври 2025 г. в магазините на A1 и онлайн на сайта на телекома.







