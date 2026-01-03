ИЗПРАТИ НОВИНА
933 хиляди картови транзакции за първите 48 часа след приемането на еврото
Автор: Теодора Патронова 14:04Коментари (0)315
Българите посрещнаха първите 48 часа от членството на страната в еврозоната с висока активност при картовите плащания и операциите на банкомати. В периода 1 - 2 януари 2026 г. през националната картова и платежна инфраструктура са реализирани общо над 933 хиляди транзакции на ПОС и АТМ на обща стойност близо 42 млн. евро. Това сочат данните на БОРИКА АД.

Очертава се добре изразен модел - безкасовите плащания доминират по брой (над 86%), а банкоматните операции (тегления и депозити) доминират по стойност (над 52%).

Плащанията доминират по брой, операции на АТМ по стойност.

За първите 48 часа системата е обработила над 804 хиляди броя транзакции на ПОС на стойност над 20 млн. евро, със средна сума от близо 25 евро на плащане.

Тегленията на ATM са над 125 хиляди транзакции на стойност над 18 млн. евро, със средна сума от 144 евро на теглене.

Депозитите на ATM са близо 3 500 транзакции на стойност близо 3,8 млн. евро, със средна сума от близо 1 100 евро на депозит.

Интензитетът за периода е близо 19 446 транзакции на час (около 324 операции в минута), или 5,4 операции в секунда, т.е. всяка секунда са извършвани над пет картови операции.

Данните от първите 48 часа изпращат ясен сигнал, че безкешовото плащане вече е базово очакване, а не “екстра". При над 86% дял на броя плащания през ПОС, търговците без възможност за безкасово плащане реално се самоизключват от най-активния поток клиенти и покупки в новата валутна среда.


