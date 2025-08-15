ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|90% от новите апартаменти са се разпродавали "на зелено", още преди проектът да е получил разрешение за ползване
Имотният пазар в различните сегменти се движи с различна скорост. Офисният сегмент се развива добре, макар и с леко забавяне, ритейл пазарът отбелязва висока активност, а жилищният пазар е изключително динамичен.
"Жилищният пазар продължава да бъде движен основно от търсенето за лично ползване, а в по-малка степен за инвестиция. Повечето качествени проекти се усвояват още преди да са получили разрешение за ползване – обикновено над 90% се продават на зелено“, обяснява Георгиев.
На пазара на бизнес имоти се наблюдава ясен тренд: българският капитал остава доминантен, докато интересът на чуждестранните инвеститори леко намалява. Влизането на страната в еврозоната се очаква да балансира този процес и да привлече повече чужди инвестиции.
Инвестиционният интерес към офис площите продължава да расте – през първото полугодие на 2025 г. от общо 167 млн. евро инвестиционен обем 70% са насочени към офиси. София остава лидер по обем на инвестициите и интерес към офисни площи, следвана от Пловдив, Варна и Бургас. Пазарът в столицата е многократно по-голям – в София има около 2,5 млн. кв.м офисна площ А и Б клас за отдаване под наем, докато в Пловдив тя е около 250 000 кв.м.
Офисният сегмент изглежда балансиран, с умерен процент незаети площи и нови проекти в строеж, които ще добавят около 270 000 кв.м. По отношение на ритейл сектора, потенциал за прегряване има при търговските паркове. Те се развиват бурно в последните 4–5 години, като в някои по-малки локации вече съществуват по 2–3 проекта, което поставя въпрос за тяхната дългосрочна устойчивост.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Видео показа как колата на 21-годишния Виктор влетява в автобуса
11:34 / 15.08.2025
Семейство плати в ресторант на морето 7 лв. за вода, 25 лв. за са...
11:05 / 15.08.2025
Синоптик от НИМХ предупреди: Сериозно понижение на температурите ...
10:00 / 15.08.2025
Караджов за горящите цистерни с дизелово гориво: Вече няма огън, ...
10:03 / 15.08.2025
Трима са с опасност за живота след катастрофата, в която кола се ...
09:49 / 15.08.2025
Българка, която работи като чистачка в Австрия, може да разчита н...
09:25 / 15.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Слави Трифонов: Нямам думи!
19:09 / 13.08.2025
След грешна резервация - семейство и трето дете напът
16:55 / 13.08.2025
Забраниха къпането на няколко плажа по Черноморието
14:11 / 13.08.2025
Те нямат сватба, но отбелязват годишнината си
14:13 / 13.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS