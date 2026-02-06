ЗАРЕЖДАНЕ...
|81% от левовете са вече в историята
Към отчетната дата в наличнопарично обращение остават 5.9 млрд. лева в банкноти и монети, което представлява 81% изтеглено наличнопарично обращение в левове спрямо началото на 2025 г.
Към същата дата в обращение са пуснати евробанкноти и евромонети на обща стойност над 6.7 млрд. евро, осигуряващи нормалното функциониране на платежната система и обслужването на икономиката и населението.
От 1 февруари 2026 г. еврото е единствено законно платежно средство в Република България, припомнят от БНБ.
