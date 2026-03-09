ЗАРЕЖДАНЕ...
60% от служителите на "Български пощи" получават основна заплата от около 621 евро
Работещите спряха работа за около половин час тази сутрин и не обслужваха клиенти до 8:00 часа. Протестът съвпадна с периода, в който по график за месеца се изплащат пенсиите.
Основното искане на протестиращите е увеличение на заплатите с не по-малко от 5% със задна дата от 1 януари 2026 г. По думите на областния координатор на Конфедерация на независимите синдикати в България (КНСБ) за Пловдив Боян Бойкински, след приемането на държавния бюджет трябва да бъде направено и ново индексиране на възнагражденията.
"Ставаме свидетели на лавинообразен скок на цените и за съжаление, поради липсата на увеличение на възнагражденията, изнемогването на служителите на "Български пощи“ става все по-голямо и по-драстично. Това се отразява и върху дейността, работата, мотивацията и липсата на бъдеще пред това търговско дружество“, заяви Бойкински.
Той допълни, че днешният протест е предупредителен. Ако исканията на служителите не бъдат чути, се очаква протестните действия да прераснат в ефективни в цялата страна.
Организатор на протеста е Синдикална федерация на съобщенията към КНСБ. Сред другите искания на служителите е и изплащането на държавната субсидия за универсалната пощенска услуга за последните три години. Според синдикалните представители необходимият ресурс възлиза на около 2,42 млн. евро.
Председателят на Регионалния синдикален съвет на федерацията в Пловдив Елена Кабакова посочи, че приблизително 60% от служителите на "Български пощи“ получават основна заплата от около 621 евро.
"Нашите служители изнесоха най-тежката част от обмяната на валутата - от левове в евро, която и до момента продължава в малките населени места. Затова смятаме, че исканията ни са основателни и заслужени“, заяви Кабакова, цитирана от БТА.
Тя обърна внимание и на условията на труд в пощенските станции. По думите ѝ значителна част от базата на дружеството е остаряла и не е ремонтирана от десетилетия.
"Виждате и централната поща - има много пощенски станции, които не са реновирани от десетилетия. Колегите, които работят там, заслужават по-добри условия на труд“, допълни тя.
