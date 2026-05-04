в 13.57 часа е получен сигнал за произшествие в района на супермаркет на ул. "Подвис" във Варна, съобщиха от МВР.
По първоначална информация 47-годишна гражданка на Литва е нападнала четирима души с нож.
По случая е образувано досъдебно производство. Движението по улицата е затруднено с оглед процесуалните действия, но е осигурен обходен маршрут.
По непотвърдена информация арестуваната е действала под влиянието на алкохол.
Трима от пострадалите са настанени в болница, без опасност за живота, а четвъртият е прегледан и освободен.
