31 декември и 2 януари не са празнични дни, а само почивни. Заплащането е различно
Автор: Екип Plovdiv24.bg 15:10Коментари (0)85
© bTV
Предстоят доста празнични и почивни дни около Коледа и Нова година.

"Празничните дни са ясно посочени в член 154 от Кодекса на труда. За декември празничните дни са 24, 25, 26 декември, 1 януари е почивен", уточни Ваня Джупанова от "Главна инспекция по труда" в студиото на "България сутрин".

Почиваме на 31 декември и 2 януари

С допълнително решение на МС, поради въвеждането на еврото, бяха обявени допълнителни неприсъствени дни - 31 декември и 2 януари.

"Те са неприсъствени, не са официални празнични дни. Неприсъствените дни са почивни дни. Имаме такива дни, когато официален празник съвпада със събота и неделя, тогава първият или първите два работни дни след празника, са неприсъствени", обясни Джупанова пред Bulgaria ON AIR.

Какво е празничен труд

"За всички работещи по време на официални празници трудът се заплаща с минимум двойно увеличение. Ако този труд е и извънреден, има допълнително 100-процентно увеличение. Извънреден е трудът за тези работници и служители, които работят при ненормиран работен ден или по дневното отчитане на работното време. По дневното отчитане на работното време е нормалното такова - 5 дни в седмицата по 8 часа на ден", обясни гостът.

По думите на Джупанова на 31 декември и 2 януари ще се заплати единствено извънредният труд за работещите.

"Те не са празнични дни, затова трудът се заплаща единствено със 75-процентно увеличение. В сектори като услуги, транспорт, производства с непрекъсваем процес се въвежда например сумирано изчисляване на работното време. Съответно за тези работещи по време на официални празници ще бъде заплатен единствено празничният труд", разясни Джупанова.

Кога имаме право на компенсация

Относно компенсацията, в Кодекса на труда ясно е посочено, че ако работим в два поредни дни, които са от седмичната ни почивка, този труд ще бъде заплатен, освен като компенсация върху надницата ни, и с допълнителен почивен ден.

"Главна инспекция по труда" осъществява контрол върху трудовите договори. Гражданските договори са по Закона за задълженията и договорите. При тях няма работно време, при тях се заплаща върху заработката. Компенсациите и допълнителните заплащания не важат за гражданския договор. Когато има такава поредица от почивни и празнични дни, винаги излизаме с информация", припомни Джупанова.

Важни съвети и правата на работещите

"Апелирам, ако знаят, че ще работят през следващите празнични дни, нека задължително да имат заповед за извънредния труд. Това е доказателство, както и графикът за сумираното изчисляване на работното време. Над 8000 са получените сигнали от началото на годината. Отчитаме малък ръст спрямо предходната година", каза още представителят на "Главна инспекция по труда".







