|17-годишният Калоян за безплатното приложение за еврото, което създаде: Не се изисква регистрация, нито телефон и име
Калоян Мичев е 17-годишният ученик, който реши и направи приложение в помощ на всички потребители, и да се пребори със страховете им от въвеждането на единната европейска валута у нас.
"Видях, че има много хора, които са объркани и притеснени за прехода ни към новата валута. С пълно право - все пак това ще промени ежедневието на българите по доста драстичен начин. Надявам се да им помогнa срещу притесненията, които може да имат, и срещу дезинформацията, която могат да срещнат", разказва пред NOVA Калоян.
По думите му той започнал да работи по приложеието през септември и го завършил през декември. И споделя, че първоначално си мислел, че ще бъде доста по-лесно.
"Работих и по Коледа, тъй като трябваше да адаптирам приложението за новите регулации.
То е вече факт. Одобрено е от всички операционни системи. И е безплатно за всички, които пожелаят да го ползват", заяви младежът.
Приложението се казва Eurobuddy. Има три основни компонента. Първият е калкулатор, с който потребителят може да пресметне сумата и в лева, и в евро. "И така да прецени дали търговецът е сложил висока надценка на продукта. Вторият компонент на приложението е списък с митове и заблуди, които успях да намеря в интернет. Ако потребителят види онлайн подлъгваща информация, която не е сигурен дали е правилна, може да отвори списъка с митове. За всеки мит написах кратка статия, която обяснява защо това не е вярно. Има предоставени източници, които съм дал под статията", разказа Калоян.
И допълни: "Правейки приложението, съм се подсигурил да събирам минимално количество лични данни. Не се изисква регистрация, не се изисква телефон и име. Може анонимно да го използвате".
По отношение на актуалността и достоверността на информацията Калоян твърди, че интегриранията изкуствен интелект събира информация от доверени сайтове като БНБ и ЕЦБ. "Дал съм му списък с доверени източници – като правителствени и неправителствени организации, които имат информация за еврото. Изкуственият интелект може да използва данни само от тези източници, за да се подсигури, че няма да предостави фалшива информация", твърди ученикът.
08:28 / 07.01.2026
08:36 / 07.01.2026
08:00 / 07.01.2026
08:03 / 07.01.2026
00:05 / 07.01.2026
23:08 / 06.01.2026
21:27 / 05.01.2026
21:07 / 06.01.2026
