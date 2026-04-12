В старозагорското село Казанка предстои възстановяване на родната къща на Стоян Войвода, която в продължение на години е била изоставена и е стигнала до състояние на тежка разруха. Историческата сграда, на близо два века, е била на ръба да се срути, въпреки че общината отдавна е придобила имота, предава NOVA.

Въпреки формалната общинска собственост, реални действия по реставрация така и не започват с години. Сградата постепенно се амортизира и се превръща в опасна руина, което предизвиква тревога сред местните жители.

Ключова роля за промяната изиграва 11-годишният Таньо от Казанка. Всекидневните му наблюдения върху рушащата се къща го мотивират да започне активни действия за нейното спасяване.

Той споделя, че не може да приеме как историческа сграда, свързана с националната памет, изчезва пред очите му. С времето неговата лична загриженост се превръща в организирана инициатива за възстановяване на обекта.

В усилията си Таньо получава подкрепа от своята баба Елка, която е кметски наместник на селото. Заедно те започват последователни срещи и настояване пред институциите за придвижване на проекта.

По думите на местни представители, настойчивостта на момчето е имала осезаем ефект върху административния процес, като е ускорила комуникацията и вземането на решения.

След продължителни усилия инициативата е на финален етап на реализация - проектът за реставрация е одобрен, издадено е разрешение за строеж и е

подписан е договор с изпълнител.

След реконструкцията домът на Стоян Войвода ще бъде превърнат в музей, посветен на неговата памет и ролята му като първия загинал четник от Ботевата чета.