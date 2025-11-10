ИЗПРАТИ НОВИНА
102-годишният ветеран от Втората световна война дядо Асен си сложи ваксина
Автор: ИА Фокус 07:59
©
Един от най-възрастните пациенти, ваксинирани с противогрипна ваксина, е на 102 години. Ветеран от Втората световна война и дългогодишен служител в столичния градски транспорт, дядо Асен дава пример, че най-важното за един човек е да се грижи за здравето си. А има ли тайна за дълголетието?

Асен Богданов е на 102 години. Идва в кабинета на личния си лекар, за да бъде ваксиниран против грип. Споделя, че се чувства добре за годините си и иска да бъде защитен на прага на грипния сезон, предаде БНТ.

Асен Богданов: "Нямам спънки, нямам затруднения. Добре съм, досега 103 години съм си, както съм се пенсионирал от градски транспорт, бях техник и ръководител там, ветеран съм. Бил съм на фронта."

Дядо Асен споделя, че обича живота. Вярва, че спокойствието и добрата храна са в основата на дългия живот.

Асен Богданов: "Аз съм си здрав и не се грижа."

Павел Богданов – син на Асен: "Почти от нищо не се оплаква - добра храна, слуша, но най-много му се карам за бастуна."

Според д-р Качешмаров ваксинацията е едно от най-важните неща, които възрастните хора трябва да направят.

Д-р Станимир Качешмаров – общопрактикуващ лекар: "Ваксинирам дядо Асен, това е най-правилният подход да пазим човека докато е здрав, защото после изходът може да е в други посоки. Придружаващите заболявания не са пречка за ваксинация, напротив те са мотивация да се направи ваксинация, защото когато човек има сърдечно-съдови, мозъчни или други хронични заболявания, най-рано трябва да бъдат ваксинирани тези пациенти."

Днес дядо Асен казва, че не се оплаква от нищо – нито от болести, нито от тревоги.

Асен Богданов: "Нищо не ми липсва, сега съм си много добре, вкъщи съм повече, няма къде да ходя, свободен съм си, живея си и това е."

Не знае каква е тайната на дълголетието. Според личния му лекар обаче, формулата до голяма степен е комплексна.

Д-р Станимир Качешмаров – общопрактикуващ лекар: "Ген, добра храна, както каза бай Асен, активен начин на живот и да не се прекалява с нищо, най-вероятно това е формулата. Човек трябва да се грижи за здравето си, докато то е налично."

Сега дядо Асен се подготвя да посрещне рождения си ден навръх Бъдни вечер, когато навлиза в 103-ата си година.


Статистика: