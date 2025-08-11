ИЗПРАТИ НОВИНА
100% от месото, млечните продукти и зеленчуците, предлагани в големите търговски вериги у нас, да са българско производство
100% от месото, млечните продукти, зеленчуците, предлагани в големите търговски вериги у нас да са българско производство. За това настояват производители. Асоциация "Обединени български животновъди“ ще защитава и искането си за таван на търговските надценки на всички храни. Към момента това не е залегнало в законопроекта за веригата на доставки на земеделски продукти и храните. Той е на обществено обсъждане до 12 август. 

В законопроекта е вписано, че 50% от месото, яйцата, меда и олиото, предлагани в големите търговски вериги трябва да са български. По-висок дял – 80 на сто се предвижда за БГ млякото, сиренето и кашкавала.  Бойко Синапов от Асоциация "Обединени български животновъди" е категоричен, че българската продукция в търговската мрежа трябва да е на 100%.

"Нашите предложения, които сме дали са – когато има недостиг на едни продукти тогава може да се наложи чужд внос. Така правят нормалните държави.  За да бъде защитен българският продукт трябва да има 100% българско производство, което е произведено от български фирми, с български продукти и се реализира на пазара“

Относно тавана на надценките, който според законопроекта, трябва да е на продукти от списък, определен от Министерския съвет Синапов коментира:

"На всички храни трябва да има таван на цените, за да се защитят потребителите. Не може производителят у нас да е смачкан и потребителят да е натоварван. Това трябва да е регулирано. Ако има контролни органи, които да си вършат работата няма да се изкриви пазара“  

В момента законопроектът предвижда за преработвател не повече от 20 процента надценка спрямо производствената себестойност на продукта. За търговец на едро по цялата верига на доставки кумулативно не повече от 10 на сто от покупната цена, а за търговец на дребно с оборот над 20 милиона лева - не повече от 20 на сто.







