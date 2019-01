Богата програма в "Капана" за откриването на ЕСК 2019

© Остават броени дни до откриването на Пловдив - Европейска столица на културата и на много локации в града кипи усилена подготовка. Сред тях е и творческият квартал "Капана", където ни очаква богата музикална програма и експозиция на 7 визуални артисти в познатата от есенното издание на "Капана Фест" поп-ъп галерия InDustReal. На сцена "Ядрото" ще видим 11 банди. Програмата започва в петък (11.01.) от 20:00 с Октет Пловдив и продължава в 21:30 с Brazz ViliDJ.



В събота (12.01.) на сцената ще има цели 5 изпълнения. Първи от 12:00 са пловдивска музикална формация "Жарава“, а в 13:00 българският дух набира сили с проект "Българи“. В 17:00 започва DJ сетът на Ramzey Hercules, а от 20:30 на сцената на Капана се завръщат великолепните съпрузи Брус Джеймс и Бела Блек от Тексас, САЩ, на които станахме заклети фенове на лятното издание на Капана Фест през 2018. А черешката на тортата в съботната вечер са титаните от Акага, които излизат на Ядрото от 21:30.



В неделя (13.01.) от 12:00 ще се радваме на специалната програма на Пловдивския културен институт, последвана в 13:00 от "Трио Сопрано". В 16:00 ще слушаме виртуозите от Теодосий Спасов фолк квинтет, а в 18:30 излизат The Doctors.



Освен на "Ядрото", творческата енергия на "Капана" ще се концентрира и на улица Бенковски 32, където се намира индустриалното помещение, превърнато тази есен от организаторите на Капана Фест в поп-ъп галерия с тематичното име InDustReal. В нея през дългия уикенд ще ни очаква експозиция на 7 съвременни визуални артисти, творящи в различни сфери. Изложбата, озаглавена ArtEclectic ще представи акварели от Лиа Каменова от Lionikk arts, платна смесена техника от Теодора Стоименова и акрилни платна от Инна Божидарова.



Пловдивският фотограф Ивелина Стоянова ще представи своите "Градски портрети“, а художничката Мира Мохсен ще ни изненада със серия дигитални графики by hand под името "Constellation“. Интересни са и произведенията на Даниело Пенова, които съчетават поезия и изобразително изкуство в серията "Вибрациите на тихото“. От 11 до 13 в InDustReal ще можем да видим и идейния проект за следващата голяма арт инсталация, която ще бъде реализирана за лятното издание на Капана Фест през 2019. Автор на проекта е Мария Минкова от Pink Yellow Me.



През дългия уикенд градът под тепетата ще е домакин на над 60 културни събития, реализирани в партньорство с повече от 80 организации. Между тях е единствената пътуваща колекция от произведения върху фрагменти от Берлинската стена, която идва тук по повод 30-годишнината от падането на Стената. Именно тя ще даде и своеобразното начало на темата за обединението и разделението и връзката между Пловдив и Европа, която ще продължи да се развива в програмата през цялата 2019-а; Други акценти от програмата на Откриването са: Богата кино програма и в трите дни с най-добрите нови български филми; "Дим“: мащабна изложба, включваща архивни материали, фотографии, филми и произведения на известни български автори, които изследват историята на Пловдив чрез връзката ѝ с тютюневата индустрия. Истории за тютюна в СКЛАД; Неделният ден е посветен на децата и предлага разнообразни детски събития и активности.