Истински звезди идват на Античния театър в Пловдив

На 21 септември (петък) е концертът на звездата на Ирландия - ИМЕЛДА МЕЙ



Протежето на великия Джеф Бек, кралицата на рокабили и на джазирания блус, ще омагьоса взискателната българска публика с шоу, което ще се помни с години. Имелда Мей е излизала да пее на сцена с най-големите - Лу Рийд, Том Джоунс, Дейвид Гилмор, Робърт Плант, U2 и много други. Най-новият й албум – ‘Life Love Flesh Blood’ хипнотизира критиката в Ирландия и Великобритания и с това, че в него, Имелда пое в неочаквана посока – нов груув, комбинация от джазиран блус, соул, госпъл, фолк, рок.



Продуцент на албума е американската легенда – Ти Боун Бърнет, носител на най-големите музикални и филмови награди за работата си с Боб Дилън, Елтън Джон, Робърт Плант и Алисън Краус, Рой Орбисън, Грег Алман, Counting Crowes, филма за Джони Кеш и много други.



В Пловдив ще видим на живо не само новите песните, но и предишните хитове, които я направиха толкова голяма – рокабили и суинг сензацията 'Johnny's Got A Boom Boom' (2008) и ‘It's Good To Be Alive’ (2014). Концертът на Имелда Мей на Античния театър е със специалното участие на Ния Петрова.



Билетите са с цени 30, 40, 60 и 80 лв. На 22 септември (събота) е концертът на SONS OF APOLLO с Оркестъра на Държавна опера Пловдив



Майк Портной ще доведе виртуозите SONS OF APOLLO в България на върха на славата им. Новата американска прогресив метъл супергрупа ще свири в Античния театър в Пловдив на 22 септември 2018 (събота), като във втората част на шоуто, SONS OF APOLLO ще представят заедно с музикантите от Държавна опера Пловдив под диригентството на Левон Манукян серия световни хитове, при това изсвирени по виртуозен начин. Първоначално, те трябваше да бъдат избрани от феновете им в официално онлайн допитване, но Майк Портной, който е страстен музикален колекционер и фен обяви, че самият той е направил селекцията



Съставът на супергрупата е впечатляващ:



Били Шийхън (MR.BG, Групата на Дейвид Лий Рот) - Бас;



Майк Портной (Бивш DREAM THEATER) - Барабани;



Дерек Шериниян (BLACK COUNTRY COMMUNION, Бивш DREAM THEATER и KISS) - Клавири;



Рон Тал - 'Бъмбълфуут' (Бивш GUNS N' ROSES) - Китара;



Джеф Скот Сото (TRANS SIBERIAN ORCHESTRA, TALISMAN, ИНГВИ МАЛМСТИЙН) - Вокали.



Билетите са с цени от 50, 60, 80 и 90 лева и се продават в системата на Ивентим.бг и партньорската мрежа в страната.



На 23 септември, неделя, на вековната сцена на Античния театър ще бъде световната премиера на шоуто VIVALDI METAL PROJECT



VIVALDI METAL PROJECT е проектът на италианския пианист, продуцент и композитор Джузепе Йампиери, по-популярен като Маестро Мистерия. Метъл феновете го познават като сесиен музикант в солови албуми на Брус Дикинсън от IRON MAIDEN, Роб Рок от IMPELLITTERI и много други. Но голямото му приключение започва след това. Както подсказва и името на проекта - амбицията на Маестро Мистерия е да представи безсмъртната музика на Вивалди с метъл китари, но и с вокали.



През 2016 най-после излезе албумът на VIVALDI METAL PROJECT - 'The Four Seasons', за реализирането на който Маестрото успява да привлече съдействието на много големи метъл музиканти от групи като Helloween, Testament, Symphony X, Angra, Within Temptation, Rage, Savatage, Soilwork и много други.



В записите участват над 130 музиканти, оркестър, струнен квартет и три хора от целия свят, а сред най-близките съучастници на главния мозък са и няколко българи.



Някои вече определят VIVALDI METAL PROJECT като "Наследниците на NIGHTWISH", не само защото плуват в бурните води на симфоничния метъл, но и заради връзката на българските музиканти в групата с първия учител по музика на финландските мега звезди - Пламен Димов.



Последният е тясно свързан и с музикалната история на Пловдив, което се вписва чудесно и в духа на 'SOUNDS OF THE AGES 2018'. Проектът досега е имал само един концерт - при това акустичен - във Финландия през юли, а световната премиера на цялата електрическа сила на VIVALDI METAL PROJECT ще бъде именно в Античния театър в Пловдив.



Билети с цена 30 лв. се продават в системата на Eventim.bg, а в самия ден ще бъдат по 35 лв. Проектът 'SOUNDS OF THE AGES 2018' се осъществява с финансовата подкрепа на Община Пловдив, като част от Културния календар на града и в подкрепа на Пловдив – Европейска столица на културата 2019.



Деца до 10 години (включително) влизат без билет, но стоят в родителите си без право на допълнително място. Необходимо е да представите на входа декларация за придружител. Това ще бъде осмото издание на магическата серия концерти, които ТАНГРА МЕГА РОК организира всяка година с подкрепата на Община Пловдив в Античния театър в града. Форумът Sounds of The Ages избухна още през 2011 и се превърна в съществена част от концертния календар на феновете.



Вече осем поредни години в края на лятото, вековната сцена на Античния театър привлича РОК поклонници от целия свят, като през изминалия септември станахме свидетели на безпрецедентен РОК туризъм и хиляди зрители от цяла Европа, Канада, САЩ и дори Австралия.



2011 - спектакълът на ТАРЯ ТУРУНЕН и звездния барабанист МАЙК ТЕРАНА с Оркестъра на Държавна опера Пловдив,



2012 - ФИШ и ANATHEMA & Оркестър,



2013 - ASIA & Оркестър,



2014 - PARADISE LOST & Оркестър,



2015 - 2 CELLOS, APOCALYPTICA и OPETH & Оркестър,



2016 - KATATONIA & Оркестър,



2017 - DEVIN TOWNSEND PROJECT & Оркестър и MARILLION,



2018 - ИМЕЛДА МЕЙ, SONS OF APOLLO и VIVALDI METAL PROJECT.