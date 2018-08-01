График за миенето на улиците в Пловдив от 27 до 31 август

© График на ОП "Чистота“ за миенето от 27 до 31 август:



Район "Централен“



Всекидневно от 27 до 31.08.2018 г. /от понеделник до петък/: надлез "Родопи“ – с 3-те подхода; бул. "Санкт Петербург“ – от бул. "Източен“ до надлез "Родопи“; ул. "Найчо Цанов“ – от бул. "Христо Ботев“ до ул. "Менделеев“; ул. "Менделеев“ и бул. "Асеновградско шосе“ /западното платно/ – до бул. "Цар Симеон“; бул. "Цар Борис III Обединител“ – от бул. "Христо Ботев“ до бул. "Марица-юг“ /двете платна/; бул. "Христо Ботев“; бул. "Източен“ /западното платно/ – от бул. "Санкт Петербург“ до бул. "Марица-юг“; бул. "Шести септември“ – от бул. "Източен“ до бул. "Копривщица“; бул. "Княгиня Мария Луиза“ – от бул. "Източен“ до "Цар Борис III Обединител“; ул. "Богомил“ – от бул. "Източен“ до ул. "Петко Д. Петков“; ул. "Петко Д. Петков“; ул. "Света Петка“; ул. "Гладстон“; площад "Понеделник пазар“ /оросяване/; ул. "Иван Вазов“ /оросяване/; ул. "Авксентий Велешки“; бул. "Васил Априлов“; бул. "Копривщица“; бул. "Свобода“; вътрешно платно на бул. "Свобода“; бул. "Пещерско шосе“ – от бул. "Васил Априлов“ до бул. "Копривщица“ /оросяване/; ул. "Любен Каравелов“.



На 27, 29 и 31.08.2018 г. /понеделник, сряда и петък/: ул. "Генерал Данаил Николаев“; ул. "Младежка“; ул. "Жан Жорес“; ул. "Пенчо Славейков“; ул. "Драган Цанков“; ул. "Тракия“ – от бул. "Руски“ до ул. "Христо Станчев“; ул. "Филип Македонски“ – от бул. "Руски“ до ул. "Бузлуджа“; ул. "Велико Търново“ – от бул. "Руски“ до бул. "Васил Априлов“; ул. "Богомил“ – от ул. "Петко Д. Петков“ до ул. "Цар Асен I“; ул. "Капитан Райчо“ – от бул. "Цар Борис III Обединител“ до ул. "Иларион Макариополски“; ул. "Цар Георги Тертер“; ул. "Лъджене“.



На 27, 30 и 31.08.2018 г. /понеделник, четвъртък и петък/: ул. "Цар Асен“; ул. "Цанко Дюстабанов“ – от бул. "Цар Борис III Обединител“ до ул. "Авксентий Велешки“; ул. "Кръстю Пастухов“ – от ул. "Крали Марко“ до ул. "Авксентий Велешки“; ул. "Д-р Г. М. Димитров“ – от ул. "Крали Марко“ до ул. "Авксентий Велешки“; ул. "Кракра“; ул. "Крали Марко“.



На 27 и 29.08.2018 г. /понеделник и сряда/: ул. "Родопи“ – от бул. "Княгиня Мария Луиза“ до ул. "Капитан Райчо“.



На 28.08.2018 г. /вторник/: ул. "Д-р Г. М. Димитров“ – от ул. "Авксентий Велешки“ до автогара "Юг“; ул. "Цанко Дюстабанов“ – от ул. "Авксентий Велешки“ до автогара "Юг“; ул. "Булаир“; ул. "Екзарх Йосиф“; ул. "Цар Георги Тертер“; ул. "Капитан Райчо“; ул. "Стадион“; ул. "Апостол Узунов“; ул. "Михаил Такев“; ул. "Трудовак“; ул. "Уста Генчо“; ул. "Константин Величков“.



На 29.08.2018 г. /сряда/: ул. "Велико Търново“ – до бул. "Руски“; ул. "Одрин“; ул. "Антон Безеншек“; ул. "Тракия“ – до бул. "Руски“; ул. "Филип Македонски“ – до бул. "Руски“; ул. "Драган Цанков“; ул. "Митрополит Панарет“ и ул. "Цар Иван Шишман“; ул. "Славянска“; ул. "Иларион Макариополски“; ул. "Лозенград“; ул. "Доктор Владо“; ул. "Тодор Влайков“; ул. "Родопи“ – паважната част около училище "Св. Паисий Хилендарски“; ул. "Кръстец“; ул. "Хан Аспарух“ – зоната около ДГ "Каменица“; ул. "Антон Тайнер“; ул. "Цар Асен I“.



На 30.08.2018 г. /четвъртък/: ул. "Гео Милев“; ул. "Мали Богдан“; ул. "Хан Аспарух“ – от бул. "Княгиня Мария Луиза“ до ул. "Капитан Райчо“; ул. "Марин Дринов“; ул. "Иларион Макариополски“ /продължава/; ул. "Гогол“; ул. "Киев“.



На 31.08.2018 г. /петък/: ул. "Райно Попович“; ул. "Лъджене“; ул. "Мадара“; ул. "Неофит Бозвели“; ул. "Весела“; ул. "Мортагон“; ул. " Асен Златаров“; ул. "Граф Игнатиев“.



Район "Южен"



Всекидневно от 27 до 31.08.2018 г. /от понеделник до петък/: бул. "Кукленско шосе“; ул. "Кукуш“; ул. "Пере Тошев“ – от бул. "Никола Вапцаров“ до бул. "Александър Стамболийски“; ул. "Братя Бъкстон“ – на юг от ул. "Даме Груев“; бул. "Никола Вапцаров“; бул. "Македония“; ул. "Бяло море“; ул. "Димитър Талев“; ул. "Калиакра“; ул. "Академик Петър Динеков“; ул. "Стефан Стамболов“ – от бул. "Никола Вапцаров“ до бул. "Александър Стамболийски“; бул. "Александър Стамболийски“; ул. "Коматевско шосе“ – от бул. "Никола Вапцаров“ до бул. "Александър Стамболийски“ плюс участъка от ул. "Лозарска“ до околовръстния път; ул. "Георги Икономов“; ул. "Славееви гори“; кв. "Беломорски“; ул. "Остромила“.



На 27, 29 и 31.08.2018 г. /понеделник, сряда и петък/: ул. "Трети март“; ул. "Кичево“; ул. "Константин Нунков“; бул. "Македония“ – локалното платно; ул. "Георги Кирков“; ул. "Михалаки Георгиев“.



На 28.08.2018 г. /вторник/: бул. "Александър Стамболийски“ – локалното платно; ул. "Братя Шкорпил“; ул. "Димо Хаджидимов“; ул. "Асен Христофоров“; ул. "Поручик Въльо Стефов“.



На 30.08.2018 г. /четвъртък/: кв. "Коматево“ – ул. "Коматевско шосе“ и ул. "Захаридово“.



Район "Източен"



Всекидневно от 27 до 31.08.2018 г. /от понеделник до петък/: мостът на Адата; бул. "Шести септември“; бул. "Източен" – източно платно; бул. "Княгиня Мария Луиза"; бул. "Освобождение" – западното платно; бул. "Санкт Петербург" – северното платно; ул. "Лев Толстой"; ул. "Богомил"; бул. "Марица-юг“ – от бензиностанция "Шел“ до ул. "Крайна"; ул. "Генерал Радко Димитриев"; северното платно на бул. "Цариградско шосе" и надлез "Скобелева майка“; ул. "Удроу Уилсън"; ул. "Герлово“; ул. "Лотос“; ул. "Вратцата“; ул. "Ландос“; ул. "Крайна“; ул. "Крайречна“; ул. "Храбрец“.



На 27, 29 и 31.08.2018 г. /понеделник, сряда и петък/: ул. "Босилек"; ул. "Златорог"; ул. "Лотос"; ул. "Кемера".



На 28.08.2018 г. /вторник/: вътрешноквартални улици в кв. "Каменица“ и кв. "Гладно поле“.



На 30.08.2018 г. /четвъртък/: вътрешноквартални улици в кв. "Изгрев“ и кв. "Столипиново“.



Район "Тракия"



Всекидневно от 27 до 31.08.2018 г. /от понеделник до петък/: източното платно на ул. "Менделеев“ и бул. Асеновградско шосе“ – от Аграрния университет до бул. "Цар Симеон“; бул. "Санкт Петербург“ - южното платно; бул. "Цар Симеон“; бул. "Шипка“; ул. "Недялка Шилева“; ул. "Иван Стоянович“ и "Пеньо Пенев“; ул. "Поручик Боян Ботев“; ул. "Димитър Ризов“; ул. "Вълко Шопов“; ул. "Съединение“; бул. "Освобождение"; бул. "Цариградско шосе“, южно платно; ул. "Ягодовско шосе“; бул. "Княз Борис І"; ул. "Димитър Кудоглу“ и "Георги Цариградски“; ул. "Георги Данчов“; ул. "Бранислав Велешки“.



На 27, 29 и 31.08.2018 г. /понеделник, сряда и петък/: бул. "Асеновградско шосе“ – от бул. "Цар Симеон“ до края; ул. "Индустриална“; ул. "Георги Данчов“ /продължение/ и ул. "Теофан Райнов“; ул. "Поп Ангел Чолаков“; ул. "Александър Терзиев“; ул. "Ванче Михайлов“; ул. "Братан“; ул. "Ангел Коджаманов“; ул. "Генерал Константин Кесяков“; ул. "Генерал Дандевил“; ул. "Петър Горанов“; ул. "Григор Божков“; ул. "Цар Светослав Тертер“; ул. "Българка“.



На 28.08.2018 г. /вторник/: Зона А-9 и А-8; Зона А-10, А-11 и А-13; Зона А-7, А-6 и А-5.



На 30.08.2018 г. /четвъртък/: Зона А-2, А-3 и А-4; Зона А-1 и А-12.



На 31.08.2018 г. /петък/: алеите в парк "Лаута“.



Район "Северен"



Всекидневно от 27 до 31.08.2018 г. /от понеделник до петък/: ул. "Рогошко шосе“; бул. "България“; бул. "Цар Борис III Обединител“; ул. "Брезовско шосе“; бул. "Дунав“; ул. "Васил Левски“; ул. "Победа“; бул. "Васил Априлов“; ул. "Полет“; ул. "Георги Бенев“; ул. "Напредък“; ул. "Дилянка“; бул. "Марица-север“ – участъка около магазин "Лекси“; ул. "Златна панега“; ул. "Оборище“; ул. "Средец“; площад "Сливница“; ул. "Белград“; ул. "Ибър“; ул. "Брезовска“; бул. "България“ – комплекс "Марица гардънс“; ул. "Стефан и Обрейко Обрейкови“; ул. "Колю Фичето“; ул. "Барикадите“; ул. Достоевски“; ул. "Ален мак“; ул. "Гонда вода“; ул. "Милеви скали“; ул. "Огражден“.



На 27.08. 2018 г. /понеделник/: ул. "Лайка“; ул. "Деница“; ул. "Подрумче“; ул. "Гороцвет“; ул. "Стара планина“; ул. "Поп Манол“; ул. "Сакар планина“.



На 28.08.2018 г. /вторник/: ул. "Райна княгиня“; ул. "Филипово“; ул. "Димитър Стамболов“; ул. "Тиса“; ул. "Петър Шилев“; ул. "Генерал Кутузов“.



На 29.08.2018 г. /сряда/: ул. "Полковник Сава Муткуров“; ул. Стефан Ботев“; ул. "Полковник Дрангов“; ул. "Мизия“; ул. "Св. Иван Рилски“.



На 30.08.2018 г. /четвъртък/: ул. "Райна княгиня“; ул. "Филипово“; ул. "Димитър Стамболов“; ул. "Петрохан“; ул. "Атанас Канарев“; ул. "Средна гора“; ул. "Ян Хус“.



На 31.08.2018 г. /петък/: ул. "Лайка“; ул. "Подрумче“; ул. "Гороцвет“; ул. "Стара планина“; ул. "Поп Манол“; ул. "Сакар планина“.



Район "Западен"



Всекидневно от 27 до 31.08.2018 г. /от понеделник до петък/: Коматевски транспортен възел /КТВ/; бул. "Копривщица" – от КТВ до бул. "Свобода"; бул. "Пещерско шосе" – от бул. "Копривщица" до ул. "Елин Пелин"; ул. "Елин Пелин" – от бул. "Пещерско шосе" до ул. "Просвета"; ул. "Борис Петров" – от ул. "Просвета" /юг/ до ул. "Елена"; ул. "Елена" – от ул. "Борис Петров" до ул. "Елин Пелин" и обратно; ул. "Солунска" – от ул. "Царевец" до ул. "Юндола"; ул. "Владивосток" – от ул. "Ясна поляна" до бул. "Пещерско шосе"; бул. "Свобода" – от бул. "Копривщица" до ул. "Царевец"; бул. "Шести септември" – от бул. "Копривщица" до ул. "Царевец"; ул. "Перущица" – от бул. "Свобода" до бул. "Пещерско шосе"; ул. "Ясна поляна" – от бул. "Копривщица" до ул. "Владивосток"; ул. "Равнища"; ул. "Ранилист"; ул. "Явор" – от бул. "Пещерско шосе" до ул. "Вечерница"; ул. "Орфей“.



На 27, 29 и 31.08.2018 г. /понеделник, сряда и петък/: ул. "Дарвин“; ул. "Чернишевски“; ул. "Тургенев“; ул. "Акация“ ул. "Гарибалди“; ул. "Знаме“; ул. "Лерин“; ул. "София“; ул. "Димитър Страшимиров“; ул. "Йордан Гавазов“; ул. "Генерал Колев“; ул. "Копривките“; ул. "Силистра“; ул. "Иван Ст. Гешев“; ул. "Русе“; ул. "Равнища“; ул. "Ружа“; ул. "Бряст“; ул. "Момина сълза“; ул. "Явор“; ул. "Вечерница“; ул. "Росен“; ул. "Юндола“; ул. "Звезда“.



На 27 и 31.08.2018 г. /понеделник и петък/: зоната около Гребния канал.



На 28.08.2018 г. /вторник/: велоалеята на бул. "Копривщица“.