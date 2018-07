© виж галерията През 2018 г., в рамките на 3 дни, с 3 сцени и участие на над 50 групи и артисти, Hills of Rock със сигурност е музикалното събитие на годината! Общо над 50 000 души изпълниха фестивалната зона на Гребния канал в Пловдив и изживяха неповторими емоции!



След невероятния успех на второто издание на фестивала, организаторите имат удоволствието да съобщят, че Hills of Rock ще спази традицията и от 30 юли (понеделник) отново ще пусне в продажба ограничено количество специални промоционални билети за целия фестивал през 2019 година на цена от 80 лева!



След официалното потвърждение на датите за 2019 година и обявяване на поне един хедлайнер, всек АНКЕТА:

Да се радваме или да мрънкаме, че Hills Of Rock се провежда на Гребната?



Мястото му е точно там

Трябва да се провежда другаде



и закупил промоционален билет от 80 лв., в случай, че е възпрепятстван да присъства, ще има възможност да го върне в рамките на 10 дни.



Hills of Rock ще се реализира за трети път като част от програмата на "Пловдив 2019 - Европейска столица на културата“. Промоционалните билети могат да бъдат закупени в мрежата на Eventim.