Изключителна вечер с музиката от незабравимите филми за Агент 007 на Античния

© Довечера от 21,00 часа жителите и гостите на Пловдив ще се насладят на изключителна вечер с музиката от незабравимите филми за агент 007, оркестрирана за Софийската филхармония и с участието на любими български вокалисти. В Античния театър в Пловдив ще прозвучат топ сингли като Golden Eye, Diamonds Are Forever, The World Is Not Enough и Skyfall, оркестрирани специално за Софийската филхармония.



Диригент на концерта е маестро Найден Тодоров, който припомня, че в Холивуд симфоничната музика е незименна част от саундтраците на най-успешните филмови продукции. В поредицата за Джеймс Бонд, нейната роля е забележима – тя кара публиката да реагира емоционално заради специфичния звук и скритата тема, която се повтаря навсякъде. Едно от най-емблематичните произведения от последните филми за харизматичния агент 007 е в оригинално изпълнение на Адел – “Skyfall" , а силата му е в идеалното съчетание от прекрасен глас, модерни инструменти и симфоничен оркестър.



На сцената на Античния в ролята на специалните агенти ще влязат неповторимите Криста, Рут Колева, Боби Косатката / Der Hunds, Ягода Тренева и Живко Станев. С безценната подкрепа на Стоян Джаферов – китара, Богомил Енчев – барабани, Светослав (Козмо) Неделчев – бас и Филип Александров – клавишни.



Концертът “Бонд. Джеймс Бонд" вече имаше своята премиера в Зала България в София, където беше приветстван с бурни аплодисменти от препълнената зала. Това е причината продукцията да тръгне на турне в България, като публиката в Пловдив е сред избраните да му се наслади на 10 юли, билети са налични в мрежата на ивентим, а цените са от 6 до 15 лв.