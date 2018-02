© виж галерията Днес е радио премиерата на дебютния сингъл на момичетата от 4Magic - "Together (Вечерай, Радо)". В официалните YouTube и VBOX7 канали на "Вирджиния Рекърдс" ще бъде представено и lyric видеото към сингъла. Eдна седмица по-късно, на 2 март (петък), е премиерата на официалния видеоклип към песента на първата група победител в X Factor България. Видеото е заснето в продължение на два дни в родния град на момичетата Пловдив от режисьора Николай Шопов. Снимките са реализирани със съдействието на Община Пловдив. Дебютният сингъл на 4Magic е дело на един от най-успешните румънски музикални продуценти Monoir, с когото "Вирджиния Рекърдс" си сътрудничи от няколко години. Парчето е с модерно денс звучене, в което се преплитат клубен бийт и части от българската фолклорна песен "Вечерай, Радо". Именно с изпълнение на "Вечерай, Радо" още на първия кастинг Валентина, Елеонора, Елия и Никол, се превърнаха в сензацията на петия сезон на X Factor у нас. Уникалната им спятост, великолепни гласове и артистизъм им осигуриха победата в музикалното риалити, както и постижението да са първата група, спечелила българския Х Factor.



След края на предаването момичетата започват активна работа с екипа на "Вирджиния Рекърдс" и партньорството им с Monoir се оказва логична стъпка, тъй като през 2016 година румънецът оглави класациите в България и редица европейски държави именно с музикален проект ("The Violin Song"), в който имаше брилянтно вплетен семпъл от българска фолклорна песен.



"Работата с 4Magic беше истинско вдъхновение за мен като музикален продуцент! Да балансирам песента между четири красиви, но различни вокала беше интересно предизвикателство. Момичетата се оказаха много възприемчиви и усвояваха всичко на момента. Сигурен съм, че с таланта, който притежават, ще постигнат големи успехи. С удоволствие бих работил и по следващия им сингъл!", коментира Monoir.



"Много се вълнуваме, че толкова скоро след финала на X Factor ще зарадваме с дебюта си хората, които ни подкрепяха по време на предаването. Да работим с Monoir беше истинска привилегия за нас. Малко е да се каже, че сме щастливи от резултата. Песента е точно такава, каквато сме я мечтали! Вярваме, че с "Together (Вечерай, Радо)" можем да доближим българския фолклор до връстниците си и да припомним на всички каква красота се крие в него", споделят Валентина, Елеонора, Елия и Никол.