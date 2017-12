Пловдивската гордост се класира на финал на X Factor

© Пловдив вече може да се гордее със своите финалисти в тазгодишния X Factor. Това са момичетата от групата 4 Magic, която идната неделя ще се бори за първото място във формата. За да достигнат до последното стъпало, Валентина, Елеонора, Никол и Елия изпълниха по перфектен начин и двете песни, които бяха определени за тяхно предизвикателство този път - народната "Зайди, зайди" и "Love The Way You Lie" на Еминем на Риана.



Веднага след техните изпълнения в социалните мрежи заваляха хиляди одобрителни коментари, чиито автори настояваха, че именно 4 Magic са достойните за победата, а след това тези отзиви се материализираха и в реалните резултати от шоуто. Изпълнението на народна песен в акапелна версия не е изненадващо на фона на афинитета на момичетата към традиционната българска музика и мотиви.



"Винаги се влагаме на 100 процента във всяко предизвикателство, но когато изпълняваме народни песни се чувстваме по-специално. Отговорността да изпълниш песен като "Зайди, зайди" е огромна, защото знаем, че хората с основание ще бъдат изключително взискателни. Фолклорът винаги докосва една специална част от нас. Той винаги ни дава една енергия, която превръщаме в сила и обич към вас, към дома и към музиката.



Радваме се, че успяхме да се класираме на финал, защото ние представяме не само себе си като група, а и нашия роден Пловдив, както и всички възпитаници "Арт Войс Център". Колкото и да е трудно, нямаме право да разочароваме толкова хора и ще се стремим дори да надскочим себе си на финала. Надяваме се всички да ни подкрепят и този път", заявиха щастливите момичета веднага след шоуто.



Журито също не спести своите комплименти за изпълнението на 4 Magic."Благодарение на хора като вас българската култура ще бъде и ще пребъде. Не можете да си представите колко щастлив се чувствам от това, че има млади хора, които харесват българския фолклор, изпълняват го по този начин и го правят привлекателен за нови и нови поколения", заяви Заки.



Ако успее да спечели формата, пловдивският квартет ще се запише в историята и като първата група, която някога е застанавала на върха в българската версия на шоуто. Не е преувеличено да се твърди, че освен летящият старт на четири изключително талантливи момичета, финалът на X Factor ще даде възможност и за нещо ново в българската популярна музика като цяло.



В последните години групите почти липсват от музикалния небосклон и именно 4 Magic се очертават като носители на свежото и новаторско начало. Можете да ги подкрепите като гласувате за тях тази неделя на номер 17740. За съжаление на пловдивчани, другата млада надежда на града Мирослава Тодорова не успя да премине през последното стъпало преди върха и по този начин остави честта на Пловдив изцяло в ръцете на очарователната група.