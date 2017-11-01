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|"Êàóôëàíä" îòíîâî ðàçî÷àðîâà ñâîé êëèåíò
Kaufland
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22 êîìåíòàðà çà Kaufland
Êëèåíò íà "Êàóôëàíä" îñòàíà êðàéíî ðàçî÷àðîâàí îò îíîâà, êîåòî ìó ñå ñëó÷è òàçè ñóòðèí â ìàãàçèí îò èçâåñòíàòà âåðèãà. Îò äóìèòå ìó çà Plovdiv24.bg ñòàâà ÿñíî, ÷å ñëåä çàêóïóâàíå íà ñóøåíè ñëèâè å óñòàíîâèë, ÷å ñðîêúò èì íà ãîäíîñò âñúùíîñò å äî 27 ñåïòåìâðè 2017 ãîäèíà. Ïîêóïêàòà å íàïðàâåíà îò òúðãîâñêèÿ îáåêò íà óëèöà "Áðåçîâñêî øîñå" â Ïëîâäèâ.
Kaufland Áðåçîâñêî øîñå
óë. "Áðåçîâñêî øîñå" N127
0 êîìåíòàðà çà Kaufland Áðåçîâñêî øîñå
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Ïúëåí ïîòðåñ! Òåçè ñíèìêè ùå âè îñòàâÿò áåç äóìè!
10:06 / 08.12.2017
Øîôüîðè ñè âúîáðàçèõà, ÷å ñâåòîôàðèòå ñà êîëåäíà óêðàñà, ñâåòåùà ...
09:55 / 08.12.2017
Âèæòå ñ êîëêî ùå ïîñêúïíå âîäàòà!
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Íîâè èíôîðìàöèîííè êàðòè íà àâòîáóñíèòå ñïèðêè â Ïëîâäèâ
08:51 / 08.12.2017
Ñâèäåòåë íà åêñïëîçèÿòà: Áÿõ íà 3 ìåòðà, òðàãåäèÿòà âèñåøå íà êîñ...
21:19 / 07.12.2017
Ñîáñòâåíèê íà ñêúï "Ìåðöåäåñ" ñå ïîìèñëè çà Ãîñïîä â Ïëîâäèâ
21:05 / 07.12.2017
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