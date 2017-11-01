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"Êàóôëàíä" îòíîâî ðàçî÷àðîâà ñâîé êëèåíò
Èçòî÷íèê: Plovdiv24.bg 10:54 / 08.12.2017 Îòïå÷àòàé Èçïðàòè
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Kaufland
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22 êîìåíòàðà çà Kaufland
Êëèåíò íà "Êàóôëàíä" îñòàíà êðàéíî ðàçî÷àðîâàí îò îíîâà, êîåòî ìó ñå ñëó÷è òàçè ñóòðèí â ìàãàçèí îò èçâåñòíàòà âåðèãà. Îò äóìèòå ìó çà Plovdiv24.bg ñòàâà ÿñíî, ÷å ñëåä çàêóïóâàíå íà ñóøåíè ñëèâè å óñòàíîâèë, ÷å ñðîêúò èì íà ãîäíîñò âñúùíîñò å äî 27 ñåïòåìâðè 2017 ãîäèíà. Ïîêóïêàòà å íàïðàâåíà îò òúðãîâñêèÿ îáåêò íà óëèöà "Áðåçîâñêî øîñå" â Ïëîâäèâ.


Îùå ïî òåìàòà: îáùî íîâèíè ïî òåìàòà: 35
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Ñ êàêâî å ïî-ðàçëè÷åí Êàóôëàíä îò îñòàíàëèòå ñóïåðè, êúäåòî èìà ïî íÿêîëêî ïàðòèäè ñòîêè îò 1000 ïðîèçâîäèòåëè. Àç ïúê ñúì ðàçî÷àðîâàí îò Ëåêñè è Òðèóìô, íèòî âåäíúæ êîãàòî ñúì ïàçàðóâàë îò òÿõ, íå ñà óñïÿâàëè äà ìè ïðîáóòàò ïðîäóêòèòå èì ñ èçòåêúë ñðîê, çàùîòî ÷åòà îïàêîâêèòå.
Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Plovdiv24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
Îùå íîâèíè îò Íîâèíè îò Ïëîâäèâ:
Ïúëåí ïîòðåñ! Òåçè ñíèìêè ùå âè îñòàâÿò áåç äóìè!
10:06 / 08.12.2017
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09:55 / 08.12.2017
Âèæòå ñ êîëêî ùå ïîñêúïíå âîäàòà!
09:10 / 08.12.2017
Íîâè èíôîðìàöèîííè êàðòè íà àâòîáóñíèòå ñïèðêè â Ïëîâäèâ
08:51 / 08.12.2017
Ñâèäåòåë íà åêñïëîçèÿòà: Áÿõ íà 3 ìåòðà, òðàãåäèÿòà âèñåøå íà êîñ...
21:19 / 07.12.2017
Ñîáñòâåíèê íà ñêúï "Ìåðöåäåñ" ñå ïîìèñëè çà Ãîñïîä â Ïëîâäèâ
21:05 / 07.12.2017

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13:52 / 06.12.2017
Òèðàäæèÿ ïîëóäÿ äî Ïëîâäèâ, êàòî âèäÿ êàêâî ïîêàçâà äðåãåðúò! Èìà áëúñíàòè ïàòðóëêè è ðàíåíè ïîëèöàè!
10:15 / 06.12.2017
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12:01 / 07.12.2017
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09:28 / 06.12.2017
Àêöèÿ íà "Êðèìèíàëíà ïîëèöèÿ" â ïëîâäèâñêè àâòîñåðâèç çà îáðúùàíå íà âîëàíè!
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09:45 / 07.12.2017
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