Фенове на Локо: Мишките се биха с тоалетни и победиха! 7 поляни, 7:0 и лека нощ!

© Привържениците на Локомотив Пловдив, обединени в групата "The Magic of Plovdiv", излязоха с интересена позиция. Конкретният повод за реакцията им е приключилото градско дерби, както погромите в сектора за гости, нанесени от фенове на Ботев.



Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса съобщението на "The Magic of Plovdiv" от тяхната официална страница във Фейсбук:



Дербито отмина... Животът продължава.



Плъховете се показаха колко са страхливи!



Мишките се биха с тоалетни и победиха!



Пожелаваме им същото мъжество и по улиците на Пловдив!



7 поляни, 7:0 и Лека нощ!