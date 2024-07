Фенове на Локо с официална позиция, призоваха Лилчо Арсов да се извини публично

© Привържениците на Локомотив Пловдив, обединени в групата "The Magic of Plovdiv", излязоха с официално обръщение до футболната общност в града. Повод за реакцията на "черно-белите" запалянковци и изказването на бившия вратар на Ботев Лилчо Арсов, че в "в неделя Ботев ще играе срещу отбора, който стана на 88 години".



Plovdiv24.bg публикува позицията на "The Magic of Plovdiv" без редакторска намеса:



Обръщение до футболната общност в Пловдив



Като група, която отделя сериозно време, ресурси и е насочена изцяло в подобряване на детския футбол в Пловдив през различни инициативи, остро осъждаме изявлението на един бивш футболист, собственик на една от футболните школи в града. Школа, която обединява деца с различни футболни пристрастия и трябва единствено да ги учи как да израстват както на терена, така и в живота. Уви, тази личност се изявява като съдник и сее омраза в социалните медии към един от символите на Пловдив.



Считано от днес всички резултати на детско-юношеските отбори на Локомотив Пловдив срещу въпросната футболна академия ще бъдат изписвани като срещи срещу ФА "Сееща омраза" докато лицето л.а. не се извини публично!



Призоваваме родители на деца, които са с различни клубни пристрастия от собственика на тази така наречена Академия, да преместят децата си в среда, която ще позволи нашите деца и бъдещи футболисти на Пловдив да бъдат възпитани в моралните ценности, които подобават на пловдивчани!