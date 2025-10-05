ИЗПРАТИ НОВИНА
Жителите на село Труд пак излязоха на протест и блокираха пътя Пловдив-Карлово
Автор: Екип Plovdiv24.bg 19:20
© Снимка: Архив
Жителите на село Труд за пореден път излязоха на протест с настояване за нормален транспорт до Пловдив.

В неделя следобед, между 16:30 и 17:30 ч., местните хора частично блокираха движението по Карловския път – от селото до кръговото към Пловдив и обратно. Шествието премина спокойно и без инциденти, под наблюдението на полицията.

Протестиращите заявиха, че очакват кметовете на общините Пловдив и Марица да поемат конкретен ангажимент и да изпълнят възложените им стъпки по плана на транспортния министър Гроздан Караджов. Припомняме, че той обеща в срок от 100 дни проблемът с превоза да бъде окончателно решен.

Хората от Труд са категорични, че ако не видят реални действия от страна на местните власти, протестите ще продължат всяка неделя и ще бъдат безсрочни.







Протестирайте пред община Марица, пътуващите нямат вина!!!
