ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Общество
Криминални
Институции
Бизнес
|Жителите на село Труд пак излязоха на протест и блокираха пътя Пловдив-Карлово
В неделя следобед, между 16:30 и 17:30 ч., местните хора частично блокираха движението по Карловския път – от селото до кръговото към Пловдив и обратно. Шествието премина спокойно и без инциденти, под наблюдението на полицията.
Протестиращите заявиха, че очакват кметовете на общините Пловдив и Марица да поемат конкретен ангажимент и да изпълнят възложените им стъпки по плана на транспортния министър Гроздан Караджов. Припомняме, че той обеща в срок от 100 дни проблемът с превоза да бъде окончателно решен.
Хората от Труд са категорични, че ако не видят реални действия от страна на местните власти, протестите ще продължат всяка неделя и ще бъдат безсрочни.
Коментари (1)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Покажи:ВсичкиМоите | На приятели |
преди 56 мин.
-1
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Още новини от Регионални новини:
Пенсионери от Пловдивско: Проблемът е, че цените сега растат и ко...
17:29 / 05.10.2025
Кметове на села до Пловдив се притесняват, че бедствието отпреди ...
13:31 / 05.10.2025
Аромат на лютеница завладя Калековец, Ути Бъчваров направи вкусна...
10:12 / 05.10.2025
Нов протест на жителите на Труд
08:15 / 05.10.2025
Извратен ученик от Асеновград изнасили непълнолетно момиче
17:31 / 04.10.2025
Жителите на село Труд: Протестите остават докато кметовете на Пло...
09:36 / 04.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Честито, Ивайло Захариев!
21:20 / 04.10.2025
Meteo Balkans: Втори циклон удря България след 72 часа
15:15 / 03.10.2025
Първо в Plovdiv24.bg: Влак блъсна човек на прелез в Пловдив
16:51 / 03.10.2025
Гражданка от Кючука: Изобщо не е смешно!
09:46 / 03.10.2025
Млад велосипедист е загиналият на жп прелез в Пловдив
17:14 / 03.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS