Жителите на село Труд пак излязоха на протест и блокираха пътя Пловдив-Карлово

Жителите на село Труд за пореден път излязоха на протест с настояване за нормален транспорт до Пловдив.



В неделя следобед, между 16:30 и 17:30 ч., местните хора частично блокираха движението по Карловския път – от селото до кръговото към Пловдив и обратно. Шествието премина спокойно и без инциденти, под наблюдението на полицията.



Протестиращите заявиха, че очакват кметовете на общините Пловдив и Марица да поемат конкретен ангажимент и да изпълнят възложените им стъпки по плана на транспортния министър Гроздан Караджов. Припомняме, че той обеща в срок от 100 дни проблемът с превоза да бъде окончателно решен.



Хората от Труд са категорични, че ако не видят реални действия от страна на местните власти, протестите ще продължат всяка неделя и ще бъдат безсрочни.