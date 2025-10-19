ЗАРЕЖДАНЕ...
|Жители на Асеновград настояват влаковете да не спират за прикачване в Крумово
Хората настояват за промени в ранните и късните влакове, така че те да бъдат съобразени с нуждите на ученици и работещи, както и за отпадане на прикачването на гара Крумово.
Сред предложенията е и разписанието за заминаващите от двата града да бъде изготвено така, че влаковете да тръгват на всеки кръгъл час.
Всички подадени писмени мнения и препоръки са обобщени от Община Асеновград и изпратени до "БДЖ – Пътнически превози“ за разглеждане.
Целта на инициативата е да се постигне по-ефективно и удобно обслужване за пътниците по тази натоварена линия. Крайното решение относно бъдещия график на влаковете ще бъде взето от транспортното дружество.
