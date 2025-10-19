Жители на Асеновград настояват влаковете да не спират за прикачване в Крумово

© Повече от двадесет предложения направиха асеновградчани във връзка с графика на железопътния транспорт по линията Асеновград – Пловдив. Инициативата бе част от проведено допитване до гражданите, чиято цел е да се съберат идеи за по-добра организация и удобство при пътуванията.



Хората настояват за промени в ранните и късните влакове, така че те да бъдат съобразени с нуждите на ученици и работещи, както и за отпадане на прикачването на гара Крумово.



Сред предложенията е и разписанието за заминаващите от двата града да бъде изготвено така, че влаковете да тръгват на всеки кръгъл час.



Всички подадени писмени мнения и препоръки са обобщени от Община Асеновград и изпратени до "БДЖ – Пътнически превози“ за разглеждане.



Целта на инициативата е да се постигне по-ефективно и удобно обслужване за пътниците по тази натоварена линия. Крайното решение относно бъдещия график на влаковете ще бъде взето от транспортното дружество.