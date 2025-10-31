Възстановиха движението по пътя Пловдив-Смолян

© Фейсбук Илюстративна снимка Възстановено е движението по път II-86 Асеновград – Чепеларе в участъка Нареченски бани – Хвойна, съобщават от АПИ.



Припомняме, че днес мотоциклетист загина след катастрофа на пътя Смолян – Пловдив, в района на чепеларското село Хвойна. Инцидентът е станал при маневра за изпреварване на прав участък.



Шофирайте внимателно!



