|Възстановиха движението по пътя Пловдив-Смолян
Припомняме, че днес мотоциклетист загина след катастрофа на пътя Смолян – Пловдив, в района на чепеларското село Хвойна. Инцидентът е станал при маневра за изпреварване на прав участък.
Шофирайте внимателно!
