ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Общество
Криминални
Институции
Бизнес
Възстановиха движението по пътя Пловдив-Смолян
Автор: Силвия Станева 19:21Коментари (0)269
© Фейсбук
Илюстративна снимка
Възстановено е движението по път II-86 Асеновград – Чепеларе в участъка  Нареченски бани –  Хвойна, съобщават от АПИ.

Припомняме, че днес мотоциклетист загина след катастрофа на пътя Смолян – Пловдив, в района на чепеларското село Хвойна. Инцидентът е станал при маневра за изпреварване на прав участък.

Шофирайте внимателно!








Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Регионални новини:
Община "Родопи" с 14 одобрени проекта за финансиране в Национален...
19:29 / 31.10.2025
4.3 милиона лева потичат към пловдивско село
15:02 / 31.10.2025
Пловдивчани да внимават, ако искат да стигнат до това любимо родо...
06:00 / 30.10.2025
Пловдивско село остана без вода
19:44 / 29.10.2025
Ремонтиран път от месеци, който все още няма маркировка, създава ...
22:05 / 28.10.2025
Силен взрив разтресе района на селa Пловдивско, жителите в паника...
19:01 / 28.10.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Чутовен гаф на Nova
Чутовен гаф на Nova
10:39 / 29.10.2025
Майстор: В над 90% от панелните жилища, строени преди 1990 г., плочата между баните е компрометирана
Майстор: В над 90% от панелните жилища, строени преди 1990 г., плочата между баните е компрометирана
10:38 / 29.10.2025
Хампарцумян: Не е сигурно, че ако сега закупите имот на една цена, след години той няма да струва по-малко
Хампарцумян: Не е сигурно, че ако сега закупите имот на една цена, след години той няма да струва по-малко
10:00 / 30.10.2025
Едно от най-големите имена в попфолка от миналото се завръща
Едно от най-големите имена в попфолка от миналото се завръща
21:07 / 29.10.2025
Родена е на днешния ден през 1980 г. в Смолян
Родена е на днешния ден през 1980 г. в Смолян
09:43 / 30.10.2025
Родена е на днешната дата в София, приема израелско гражданство, променя имената си
Родена е на днешната дата в София, приема израелско гражданство, променя имената си
09:28 / 29.10.2025
Предложение: Еднаква базова пенсия за всички
Предложение: Еднаква базова пенсия за всички
07:52 / 29.10.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Изграждането на АМ "Тракия"
"Лукойл" планира да продаде рафинерията в България
Кабинетът "Желязков"
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: