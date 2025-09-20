ИЗПРАТИ НОВИНА
"Водопада фест 2025" започна с голям концерт
Автор: Екип Plovdiv24.bg 08:54
С голям концерт на Национален фолклорен ансамбъл "Българе“ на 19 септември в Карлово започна третото издание на ВОДОПАДА ФЕСТ. Почти два часа звучаха български народни песни в изпълнение на солистката Албена Вескова и бяха изпълнени танци от фолклорните ни области. Стотиците зрители, дошли на централния площад "20-ти юли“, аплодираха артистите.

По-рано през първия фестивален ден в продължение на три часа над 30 деца от местната общност и от всички центрове за услуги, предоставяни от социалната организация "Соник Старт“, рисуваха своята мечта, напътствани и поощрявани от художниците Иван Кънев и Пенка Минчева – директор на Общинската художествена галерия в Карлово.

Мастър клас по електрическа китара с ментор китаристът на Б.Т.Р. и "Фондацията“ - Славчо Николов, се провежда на 19-ти и 20-ти септември. Курсистите са младежи от Карлово, които се занимават с музика и искат да надградят уменията си. Те ще получат платформа за изява като участници в концерта на групите "Слипърс“, "Тангра“ и "Ахат“ на 20-ти септември от 19:00 часа на площад "20-ти юли“.

За най-малките жители и гости на Карлово от Акумулаторни коли.бг предоставят атрактивни детски автомобилчета, в които "шофьорите“ карат по специални трасета със светофари. Кът за фотографии, аранжиран с есенна украса, привлича малки и големи, дошли на ВОДОПАДА ФЕСТ.

Той продължава на 20 септември, събота, с базар на храни и напитки от 10:00 ч. до 20:00 ч. на централния площад и по пешеходна зона "Водопад“. От 10:00 ч. до 13:00 ч. жители и гости на Карлово могат да се включат в работилницата по грънчарство заедно с Пенка Минчева. В 11:00 часа започват детските забавни игри със "Соник Старт“ и кулинарното шоу, в което, освен шеф готвачът Тодор Кутиев, своите кулинарни умения ще покажат кметът на Карлово д-р Емил Кабаиванов и негови  колеги.

От 20:00 ч. 20.09. на сцената на площад "20-ти юли“ ще забиват групите "Слипърс“, "Тангра“ и "Ахат“.







Труд излиза на протест, искат единицата да ходи до селото
13:51 / 19.09.2025
13:51 / 19.09.2025
Транспортът в община Карлово на 22 септември ще бъде затруднен
12:12 / 19.09.2025
12:12 / 19.09.2025
ПТП на пътя Пловдив - Карлово
16:04 / 17.09.2025
ВМЗ Сопот: Това не е истина! Брутната заплата при нас е 2430 лв. ...
15:31 / 17.09.2025
15:31 / 17.09.2025
Екшън в Асеновград, кола унищожи търговски обект
09:27 / 16.09.2025
09:27 / 16.09.2025
Приключи мащабният ремонт на пловдивско училище
10:41 / 15.09.2025
10:41 / 15.09.2025

08:02 / 18.09.2025
14:46 / 18.09.2025
09:00 / 19.09.2025
09:41 / 19.09.2025
12:36 / 18.09.2025
20:56 / 19.09.2025
22:28 / 18.09.2025
