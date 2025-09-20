ЗАРЕЖДАНЕ...
|"Водопада фест 2025" започна с голям концерт
По-рано през първия фестивален ден в продължение на три часа над 30 деца от местната общност и от всички центрове за услуги, предоставяни от социалната организация "Соник Старт“, рисуваха своята мечта, напътствани и поощрявани от художниците Иван Кънев и Пенка Минчева – директор на Общинската художествена галерия в Карлово.
Мастър клас по електрическа китара с ментор китаристът на Б.Т.Р. и "Фондацията“ - Славчо Николов, се провежда на 19-ти и 20-ти септември. Курсистите са младежи от Карлово, които се занимават с музика и искат да надградят уменията си. Те ще получат платформа за изява като участници в концерта на групите "Слипърс“, "Тангра“ и "Ахат“ на 20-ти септември от 19:00 часа на площад "20-ти юли“.
За най-малките жители и гости на Карлово от Акумулаторни коли.бг предоставят атрактивни детски автомобилчета, в които "шофьорите“ карат по специални трасета със светофари. Кът за фотографии, аранжиран с есенна украса, привлича малки и големи, дошли на ВОДОПАДА ФЕСТ.
Той продължава на 20 септември, събота, с базар на храни и напитки от 10:00 ч. до 20:00 ч. на централния площад и по пешеходна зона "Водопад“. От 10:00 ч. до 13:00 ч. жители и гости на Карлово могат да се включат в работилницата по грънчарство заедно с Пенка Минчева. В 11:00 часа започват детските забавни игри със "Соник Старт“ и кулинарното шоу, в което, освен шеф готвачът Тодор Кутиев, своите кулинарни умения ще покажат кметът на Карлово д-р Емил Кабаиванов и негови колеги.
От 20:00 ч. 20.09. на сцената на площад "20-ти юли“ ще забиват групите "Слипърс“, "Тангра“ и "Ахат“.
