|Вижте какви ще са най-интересните събития в Пловдив през декември
Ето какви са те:
13.11. – 11.01. | Монументалните - Петима пловдивски художници и тяхната следа в града, изложба | Галерия "Капана“
28.11. – 04.01. | Коледа в Пловдив, базар | Площад Централен
• 7 декември, концерт на Нели Петкова, Виктор Калев и Биг Бенд Пловдив
• 13 декември, концерт на рок легендите Сигнал
• 20 декември, концерт на Роби
• 27 декември, концерт на Филип Донков и Александър Колев
01.12. | 19:00 | Наполетано, театрална постановка | Дом на Културата "Борис Христов"
01.12. – 22.12. | Програма на Драматичен театър Пловдив
• 1 декември, понеделник, 19:00, Венецианска загадка
• 4 декември, четвъртък, 19:00, Мартин, Данчо и майка им
• 5 декември, петък, 19:30, Галаконцерт “Сезони и Чудеса"
• 7 декември, неделя, 19:00, Елизабет или кралицата девственица
• 8 декември, понеделник, 19:00, Ръкомахане в Спокáн
• 9 декември, вторник, 19:00, Отблизо
• 10 декември, сряда, 19:00, Лебедът
• 11 декември, четвъртък, 19:00, Влюбеният дирижабъл
• 11 декември, четвъртък, 19:00, Животът, макар и кратък
• 12 декември, петък, 19:00, Берлин, Берлин
• 15 декември, понеделник, 19:00, Дебелянов и ангелите
• 16 декември, вторник, 19:00, Догодина по същото време
• 17 декември, сряда, 19:00, Капан за самотен мъж
• 18 декември, четвъртък, 19:00, Венецианска загадка
• 18 декември, четвъртък, 19:00, Без кръв
• 19 декември, петък, 19:00, Одисей
• 20 декември, събота, 19:00, 2084. REX
• 22 декември, понеделник, 19:00, Арт
• 22 декември, понеделник, 19:00, Влюбеният дирижабъл
03.12. – 30.12. | Програма на Държавна Опера Пловдив | Дом на Културата "Борис Христов"
• 3 декември, 19:00, Малка нощна музика – Баталия, камерен концерт
• 5 декември, 19:00, Дългата коледна вечеря и Жени в ре минор, балет
• 17 декември, 19:00, Музика на светлината, концерт
• 20 декември, 11:00 и 17:00, Лешникотрошачката, балет
• 30 декември, 19:00 – Една новогодишна нощ в операта с музиката на Queen, концерт
04.12. | 19:00 | Коледни вдъхновения, празничен концерт | Епископската базилика на Филипопол
04.12. | 19:00 | Да оцелееш по коледа, stand up шоуто на Здрава Каменова | Зала С.И.Л.А.
05.12. | 19:00 | Камерна сцена Пловдив 2025: Димитър Горчаков Трио, концерт | Първо студио на Радио Пловдив
06.12. | 19:30 | Валсова Одисея, юбилеен гала концерт на Strauss Capelle Vienna | Дом на Културата "Борис Христов"
07.12. | 19:30 | Валсова Одисея, юбилеен гала концерт на Strauss Capelle Vienna | Дом на Културата "Борис Христов"
09.12. | 20:00 | Национален балет на Грузия Сухишвили – 80 години, концерт | Зала С.И.Л.А.
13.12. – 21.12. | Коледен панаир на занаятите 2025 | Улица на занаятите
14.12. | 19:00 | Коледен концерт на Виена Шьонбрун Оркестра | Зала С.И.Л.А.
16.12. | 19:00 | Запознай ме с вашите, театрална постановка | Дом на Културата "Борис Христов"
17.12. – 28.12. | Коледен Базар Капана 2025 | Моста над ул. "Гладстон“
22.12. | 19:00 | Градски легенди, театрална постановка | Дом на Културата "Борис Христов"
23.12. | 19:00 | Коледен концерт на БГ Дуетът | Дом на Културата "Борис Христов"
